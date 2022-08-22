صممت شركة بورشه سيارة 911 GT3 RS الجديدة لتوفير أعلى مستويات الأداء بفضل قوتها التي تبلغ 386 كيلوواط (525 حصانا متريا)، حيث استلهمت الشركة تقنيات السيارة الرياضية فائقة الأداء المخصصة للطرق العادية وأنظمتها من رياضة السيارات.



وإضافة إلى المحرك سريع الدوران بنظام السحب الطبيعي مع التصميم المخصص للسباق والهيكل الذكي خفيف الوزن، فإن أنظمة التبريد والديناميكية الهوائية الذكية في سيارة 911 GT3 RS الجديدة تربطها بشكل مباشر بشقيقتها 911 GT3 R الرياضية.



ويتميز التصميم الخارجي لسيارة 911 GT3 RS الجديدة بعدد كبير من تجهيزات الديناميكية الهوائية ذات الوظائف المحددة، أبرزها الجناح الخلفي بتصميم عنق البجعة المخصص لطرازات GT الرياضية، والذي زاد حجمه بصورة كبيرة. ويتكون هذا الجناح الخلفي من جزء رئيسي ثابت وجزء علوي قابل للتعديل هيدروليكيا. وترتفع الحافة العلوية للجناح الخلفي أعلى من سقف السيارة، وهي ميزة تأتي لأول مرة في سيارة بورشه ضمن خطوط الإنتاج.



إضافة إلى ذلك، لم تعد الواجهة الأمامية لسيارة 911 GT3 RS الجديدة تحتوي على مشتت هواء أمامي، ولكنها تحتوي بدلا من ذلك على فاصل أمامي يقسم تدفق الهواء فوقه وأسفله. وتعمل الألواح الجانبية على توجيه الهواء إلى الخارج بدقة، فيما تتولى فتحات التهوية في الأجنحة الأمامية وظيفة تهوية أقواس العجلات الأمامية.



ويركز نظام التعليق أيضا على الديناميكية الهوائية. نظرا لتعرض أقواس العجلات في سيارة 911 GT3 RS الجديدة لتدفقات هواء قوية، فقد تم تصميم المقاطع الجانبية لمكونات المحور الأمامي ذي المفصل الأساسي المزدوج والمصمم على شكل دمعة. وتعمل هذه الأجزاء ذات الكفاءة الديناميكية الهوائية على زيادة القوة الضاغطة إلى الأسفل على المحور الأمامي بحوالي 40 كغ عند السرعة القصوى ولا تستخدم إلا في رياضة السيارات. ونظرا لزيادة المسافة بين العجلتين الأماميتين، تمت زيادة عرض المحور الأمامي ذو المفصل الأساسي المزدوج (أعرض بـ 29 مم من سيارة 911 GT3).



وقد تم تحسين المحرك سريع الدوران سعة 4.0 لترات والذي يعمل بنظام السحب الطبيعي بشكل أكبر مقارنة بمحرك سيارة 911 GT3. واستخدمت الشركة عمود كامات جديد لزيادة قوة المحرك إلى 386 كيلوواط (525 حصانا متريا). ويستلهم نظام السحب أحادي الخانق ومحرك الصمام القوي من رياضة السيارات. وتتميز علبة تروس بورشه بالقابض المزدوج بسبع سرعات ونسبة تروس أقصر من سيارة 911 GT3.



وتتميز جميع طرازات RS بالهيكل الذكي خفيف الوزن منذ طرح السيارة الأسطورية 911 كاريرا RS 2.7. وبفضل استخدام مجموعة كبيرة من مواد الهيكل خفيفة الوزن مثل البلاستيك المقوى بألياف الكربون، يبلغ وزن سيارة 911 GT3 RS الجديدة 1450 كغ فقط (الوزن الإجمالي وفقا للمعهد الألماني للتوحيد القياسي) على الرغم من وجود العديد من أجزاء السيارة الأكبر حجما من سابقاتها. فعلى سبيل المثال، تصنع الأبواب والأجنحة الأمامية والسقف وغطاء المحرك الأمامي من البلاستيك المقوى بألياف الكربون. ويستخدم البلاستيك المقوى بألياف الكربون في المقصورة أيضا، في المقاعد الرياضية القياسية مثلا.



وتم تزويد مقصورة سيارة GT الرياضية الجديدة بتجهيزات طرازات RS القياسية: الجلد الأسود وجلد Racetex مع اللمسات المصنوعة من الكربون التي تعزز الأجواء الرياضية والبساطة داخلها، ويمكن طلب تجهيز سيارة 911 GT3 RS الجديدة بمجموعة التجهيزات Clubsport دون أي تكلفة إضافية، والتي تتضمن قضيبا فولاذيا مانعا للانقلاب، وطفاية الحريق اليدوية، وأحزمة الأمان للسائق بست نقاط، فيما تتضمن مجموعة التجهيزات Weissach، التي يمكن اختيارها بتكلفة إضافية، المزيد من التجهيزات الخاصة، حيث تتضمن غطاء المحرك الأمامي والسقف وأجزاء من الجناح الخلفي وغطاء المرايا الخارجية بلمسة من ألياف الكربون.



وطور قسم تصنيع الساعات التابع لبورشه في سولوتورن في سويسرا ساعة 911 GT3 RS الميكانيكية الحصرية لمالكي السيارة، وهي مستوحاة من رياضة السيارات التي تولي للدقة أهمية كبيرة، وتصنع هذه الساعة من التيتانيوم الطبيعي أو الأسود مع السطح الزجاجي المصقول وزر التدوير.



وتستخدم الساعة كرونوغراف بورشه ديزاين الميكانيكي WERK 01.200، والذي تم اعتماده من المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر لدقته العالية، وتتيح وظيفة الارتداد بدء حركة عقرب الثواني وإيقافه وإعادة ضبطه بلمسة واحدة.