تتعدد فوائد قص الشعر، مما يساعد على تعزيز صحة الشعر، ويمنع حدوث العديد من مشاكل الشعر، وفي ھذا المقال سنتعرف على أبرز فوائد قص الشعر والفترات المناسبة لقصه.

فوائد قص الشعر

ھناك عدد متنوع من فوائد قص الشعر، نذكر منھا ما يلي:

يساعد قص الشعر بصفة دورية، على التمتع بشعر صحي، ومقاومة تساقط الشعر.

التخلص من تقصف أطراف الشعر.

يساعد قص الشعر كل 12 أسبوع، على المساھمة في زيادة طول الشعر.

التخلص من تشابك الشعر.

التخلص من الشعر المجعد.

التخلص من تلف الشعر، الناتج عن كثرة استخدام المنتجات الكيمیائیة.

سھولة التحكم والاعتناء بالشعر القصیر، مقارنة بالشعر الطويل الذي يحتاج لاھتمام أكثر.

متى يجب قص الشعر؟

ھناك عدد من العلامات التي تظھر على الشعر، التي تنبئ بضرورة قصه ومنھا:

تقصف وتشابك وزيادة تكسر أطراف الشعر.

ظھور أطراف الشعر بمظھر دھني.

تغیر مظھر خصلات الشعر الكیرلي.

أفضل وقت لقص الشعر

يختلف الوقت المناسب لقص الشعر، حسب طبیعة نوع الشعر وطوله، ونوضح ذلك فیما يلي:

1 .الشعر القصیر

تتراوح الفترة المناسبة لقص الشعر القصیر، بین أسبوعین إلى أربعة أسابیع، للحفاظ على قوة الشعر ومظھره الجمیل، كما أن قصه كل أربعة أسابیع يساعد على زيادة نمو الشعر في حالة الرغبة في زيادة طوله.

2 .الشعر متوسط الطول

تتراوح الفترة المناسبة لقص الشعر متوسط الطول، بین من 8 إلى 12 أسبوع.

3 .الشعر الطويل

تعتبر الفترة المناسبة لقص الشعر الطويل كل 6 أشھر، ولكن ھناك بعض العوامل الأخرى التي تحدد المدة المناسبة لقص الشعر الطويل، حسب كثافة أو خفة الشعر، لأن الشعر الخفیف يحتاج إلى قصه أكثر من الشعر الكثیف.

4 .الشعر الكیرلي

يمكن قص الشعر الكیرلي كل 6 أشھر، لأن اختیار الشعر الكیرلي يحتاج إلى روتین للعناية به، لذلك يمكن تقلیل فترات قصه، ولكن في حالة ظھوره بشكل باھت، يفضل قصه.

5 .الشعر العادي

تتراوح الفترة المناسبة لقص الشعر العادي بین 4 إلى 6 أسابیع، لأن معدل زيادة طول الشعر العادي يكون أقل من المعتاد، كما أن الشعر العادي أكثر عرضة للتلف مقارنة بغیره من أنواع الشعر.

ھل قص الشعر يساعد على تكثیفه؟

لا يساعد قص الشعر بصفة دورية، على زيادة طوله فقط، إنما قد يساعد ً أيضا على زيادة طول الشعر بكثافة، كما يساعد على الحد من تساقط الشعر على المدى البعید والتخلص من تقصف وتكسر أطرافه.