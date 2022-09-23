يشهد النادي الكويتي لسباقات الهجن غدا السبت الاجتماع الثالث لسباق الهجن لهذا الموسم الذي قيد فيه 350 ذلولا من مختلف الأصناف منها 75 ذلولا من السودانيات تتنافس على كأس النادي على مسافة 5 كيلومترات، كما يتنافس 40 ذلولا من جذاع ابكار على مسافة 4 كيلومترات، فيما يشهد الاجتماع اقامة 9 أشواط مثيرة ينتظر أن تشهد تنافسا قويا بين ملاك الهجن وأصحاب الحظائر.



وأعرب عضو مجلس الادارة مسفر العجمي عن سعادته بالإقبال الكبير على السباق من قبل ملاك الهجن، وتوقع أن يشهد السباق تنافسا كبيرا خاصة بعد جلب الملاك ذلولا جديدة.



وأشاد بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان العاملة من اجل إنجاح السباقات وتوفير جميع الإمكانات للمشاركين.