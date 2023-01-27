

تستضيف مدينة الكويت للمحركات بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي للسيارات لأول مرة في البلاد منافسات الجولة الثانية والثالثة لكل من بطولة الشرق الأوسط لسباقات الفورمولا الإقليمية (FR) وبطولة الإمارات لسباقات الفورمولا (F4).



وقال مدير عام المدينة محمد العبدالرزاق في مؤتمر صحافي إن الجولتين تنطلقان في اليوم وتختتمان في الأول من فبراير المقبل، مبينا أن كل جولة من البطولتين تتضمن ثلاث سباقات بمجموع 12 سباقا.



وذكر أن المتسابقين بدأوا تجهيزاتهم استعدادا للبطولة، مشيرا إلى أن هذا السباق يعتبر الحدث الأول من نوعه على حلبة الكويت المعتمدة من الاتحاد العالمي لرياضة المحركات المصنفة على أعلى معايير (grade 1).



وأوضح العبدالرزاق أن الجولة الاولى من البطولتين كانت في دبي والجولة الرابعة ستكون أيضا في دبي، فيما تقام الجولة الخامسة والأخيرة في أبوظبي.



من جانبه، نوه المدير التنفيذي لـ «توب سبيد» دافيدي ديغوبي بالتسهيلات الكبيرة التي قدمتها الكويت والمدينة لإقامة البطولتين.



بدوره، قال مدير العلاقات الدولية ورياضة السيارات في النادي فؤاد بوعرجة إن النادي على تعاون مستمر مع إدارة المدينة لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يمثل فخرا لرياضة السيارات في الكويت.