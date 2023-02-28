

عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية د.محمد المشعان بأداء فريقه في المباراة التي جمعته مع النصر، وآلت نتيجتها لمصلحة السماوي 3 - 0 في أول مباراة يقودها المشعان بعد توليه المهمة الفنية للسماوي خلفا للمدرب الوطني محمد إبراهيم.



وقال المشعان بعد المباراة: «جاءت المواجهة صعبة على الفريقين، وقد مر الفريق بفترة صعبة في اليومين الماضيين، على الجانب النفسي والبدني، لكن تجاوزنا هذه المرحلة بنجاح، وتعاون الجميع».



وأشار المشعان إلى أن السالمية لم يتغير كثيرا عما كان عليه خلال القيادة الفنية للمدرب الوطني محمد إبراهيم، مضيفا: اننا وجدنا فريقا قويا ذهنيا ومعدا بشكل ممتاز، ونتمنى مواصلة العمل بنظام المراحل، فلكل مباراة أهميتها، وتنتظرنا مواجهة صعبة مع الجهراء في الجولة المقبلة، وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة السعي للظفر بمكان ضمن فرق المقدمة.



من جهته، قال مدرب النصر جمال محمود، إن النتيجة تعتبر ثقيلة بحق «العنابي»، مشيرا إلى أن مجريات المباراة بشكل عام لم تكن كما نريد بعد احتساب ركلة جزاء مبكرة للسالمية إثر خطأ فردي، وهو أمر يحدث في كرة القدم، لافتا إلى أن الفريق حاول العودة إلى وضعه الطبيعي، وأتيحت له العديد من الفرص لكن لم يستغلها بالشكل الصحيح بسبب عدم التوفيق، والآن لدينا مباراتان، وعلينا أن نكون أكثر جدية فيهما.



وأشار إلى أن وضع النصر بعد الخسارة بات صعبا في البقاء ضمن الـ 6 الأوائل، لكننا سنحاول وإن لم نتمكن من ذلك فعلينا حصد النقاط لكي نكون في مأمن بالقسم الثالث.