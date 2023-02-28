إيجاد علاقات قوية بين الاتحاد والمنظمات المهنية الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة تكون ندية ومستندة إلى مبادئ الاحترام والتقدير المتبادل والتشاور والحوار

التنبيه إلى الخطورة البالغة التي قد تكتسيها بعض التجاوزات من بعض الأطراف خصوصاً التي تستهدف وحدة النقابات والاتحادات والهيئات والروابط العربية في بلدانها

الاهتمام العميق بالأوضاع السياسية السائدة في العالم العربي وبأسبابها ورفض جميع المؤامرات التي تستهدف مصالح الأمة العربية والمؤسسات الوطنية وإضعافها

تجديد دعم نضال الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة غطرسة الاحتلال الصهيوني والتنديد بالجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال بمباركة صريحة من دول عظمى



عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحافيين العرب برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب، اجتماعها الدوري الثاني بعاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض) يوم الثلاثاء 21 الجاري بدعوة كريمة من هيئة الصحافيين السعوديين.



وبعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس هيئة الصحافيين السعوديين خالد بن حمد المالك، وبعد العرض الافتتاحي الذي ألقاه رئيس الاتحاد الزميل مؤيد اللامي واستعراض جدول أعمال الاجتماع، وبعد تقديم مشروع التقرير المالي من طرف الأمين المالي للاتحاد حاتم زكريا، أجمع الحاضرون على البيان العام التالي:



يحرص أعضاء الأمانة العامة المشاركون في الاجتماع على تقديم عبارات الشكر والامتنان لقيادة المملكة العربية السعودية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظوا به ويثنون على الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة «الصحافيون السعوديون» لضمان نجاح أعمال اجتماع الأمانة العامة للاتحاد، منوهين بالنجاح الكبير الذي تكللت به أعمال المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثانية.



من الناحية التنظيمية، قرر الاجتماع تشكيل رئاسات لجان الاتحاد المنصوص عليها وهي لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التدريب، لجنة تنمية الموارد المالية، لجنة فلسطين، اللجنة المهنية، لجنة المرأة.



ويدعو أعضاء الأمانة العامة رؤساء هذه اللجان وأعضاءها إلى تفعيلها من خلال تحسين الأوضاع المادية والمهنية للصحافيين والصحافيات العرب، والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والنشر في البلاد العربية وتطهير قوانين الصحافة والنشر في الدول العربية من العقوبات السالبة للحرية وضمان شروط المحاكمة العادلة، وإطلاق سراح جميع الصحافيين المعتقلين في بعض الدول العربية.



من جهة أخرى، يدعو لجنة إعداد إستراتيجية الاتحاد التي قرر المؤتمر الأخير تشكيلها إلى عقد اجتماع لها، ويراهن أعضاء الأمانة العامة على أن تمثل الوثيقة التي سيعدها أعضاء هذه اللجنة منعطفا حاسما في مسار الاتحاد بما يستجيب لانتظارات الصحافيين والصحافيات العرب، وبما يتجاوب مع التحولات والتغييرات المهنية والتنظيمية والسياسية التي تعيشها المنطقة العربية، وتنتظر الأمانة العامة للاتحاد من أعضاء هذه اللجنة اقتراح تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد بما يمكن الاتحاد من التطور، على أن تقدم هذه المقترحات خلال الاجتماع المقبل للمكتب الدائم للاتحاد.



التشاور والحوار



وفي شأن علاقات الاتحاد العام للصحافيين العرب مع المنظمات المهنية الإقليمية والدولية، يؤكد أعضاء الأمانة العامة حرصهم على وجود علاقات قوية بما يخدم المصالح المشتركة، على أن تكون علاقات الندية المستندة إلى مبادئ الاحترام والتقدير المتبادل، وإلى التشاور والحوار المستمر بين الطرفين وإعادة دراسة الاتفاقية السابقة مع الاتحاد الدولي.



مقاربة تشاركية



وينبه الاجتماع إلى الخطورة البالغة التي قد تكتسيها بعض التجاوزات من بعض الأطراف، خصوصا التي تستهدف وحدة النقابات والاتحادات والهيئات والروابط العربية في بلدانها، كما أن التنسيق والعمل المشترك يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية تطول جميع القضايا التنظيمية والمهنية.



مصالح وإملاءات



وفي جانب آخر، يذكر أعضاء الأمانة العامة للاتحاد بما تضمنه البيان الصادر عن المؤتمر الخامس للاتحاد العام للصحافيين العرب فيما يتعلق بالحملات الإعلامية الغربية التي تستهدف العديد من البلدان العربية، وهي الحملة التي زادت حدتها خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تخدم مصالح سياسية استراتيجية، وإلى إضعاف الدول العربية وإنهاكها لفرض شروط وإملاءات تخدم تلك المصالح.



ودعا أعضاء الأمانة العامة الزملاء والزميلات الصحافيين والصحافيات العرب إلى التسلح باليقظة في مواجهة هذه الحملة التي تستعمل الإعلام وأجهزة أوروبية، خصوصا البرلمان الأوروبي لفرض تلك الأهداف.



ويؤكد الاتحاد أن هذه الحملة ليست معزولة عن مخطط أكبر يهدف إلى تكريس أوضاع التجزئة والتشتت في كثير من البلدان العربية.

وتؤكد الأمانة العامة للاتحاد على دورها الأساسي في الدفاع عن حرية الصحافة والرأي والتعبير وعلى حرية العمل الصحافي واستقلاليته ومهنيته، وتشجب بقوة جميع المحاولات الرامية إلى المساس بهذه الحريات وضربها وإلى التضييق على ممارسة العمل الصحافي.



من جهة أخرى، عبر الاتحاد العام للصحافيين العرب عن اهتمامه العميق بالأوضاع السياسية السائدة في العالم العربي وبالأسباب التي مكنت هذه الأوضاع من أن تكون سائدة.



وفي هذا الصدد، أعلن الاتحاد عن رفضه لجميع المؤامرات التي تستهدف مصالح الأمة العربية، من استهداف المؤسسات الوطنية وتجزئ البلدان العربية، وإضعاف قدراتها.

ويدعو الزملاء الصحافيين والصحافيات العرب إلى إدراك الخطورة البالغة التي تكتسيها هذه المؤامرات والتصدي إليها بما يلزم من وضوح وصرامة. والعمل على تكريس مبادئ الوحدة العربية والتضامن والتآزر ونبذ الخلافات البينية.



من جهة أخرى، فإن الاتحاد يجدد دعمه الكامل واللامشروط لنضال الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة غطرسة الاحتلال الصهيوني، ويندد بالجرائم البشعة التي يقترفها هذا الاحتلال بمباركة صريحة من دول عظمى تتعامل بمكيالين مع القضايا العادلة للشعوب.