بيشو: «أرنولد أند سن» تحرص على إنتاج قطع مميزة ومحدودة وتقوم بإصدار 1000 ساعة فقط سنوياً ما يجعل كل قطعة منها نادرة



حنان عبدالمعبود



أقامت وكالة «تيارا» للمجوهرات حفلا بمناسبة استقبال ووصول مجموعة من الساعات الجديدة التي أصدرتها شركة «أرنولد أند سن» في معرض تيارا الموجود ببرج الحمراء في مدينة الكويت، وذلك في الأول من مارس 2023.



وشهد الحفل حضور وكيل «أرنولد أند سن» في الكويت أيمن زماني، ونائب رئيس «أرنولد أند سن» باسكال بيشو، والمدير الإقليمي لـ «أرنولد أند سن» في الشرق الأوسط سيدريك بوريل، إلى جانب حضور كبير من محبي اقتناء الساعات وعملاء مجوهرات تيارا.



وخلال الحفل تحدث باسكال بيشو عن المجموعة الجديدة قائلا: «نحن هنا لعرض إصداراتنا الحديثة ولقضاء وقت كاف للنظر إلى الإصدارات الجديدة بدقة والتعرف عليها من قبل هواة الساعات في دولة الكويت».



وعن بعض تفاصيل وتاريخ هذه العلامة التجارية قال بيشو: إنها تعود إلى تاريخ 1764، وقد انطلقت هذه العلامة التجارية من قبل جون أرنولد الذي كان رجلا معروفا في بريطانيا بحرفته في صناعة الساعات، كما أنه كان حريصا على الدقة والحرفة في توفير أداة الملاحة للملاحين في وقته حيث إن الدقة في أدوات الملاحة كانت أمرا بالغ الأهمية في ذلك الوقت من أجل استكشاف المحيط والدول المجاورة.



وأضاف أن شركة «أرنولد أند سن» تقع حاليا في سويسرا وهي تمتلك المصنع الخاص بها حيث نقوم بصناعة ومتابعة وتطوير كل حركة في ساعاتنا.



و تحدث عن تميز الإصدارات المحدودة من «أرنولد أند سن» قائلا: نحن نعمل على إنتاج قطع مميزة ومحدودة حيث إن «أرنولد أند سن» تقوم بإصدار 1000 ساعة فقط سنويا مما يجعل كل قطعة نادرة ومميزة.



من جانبه، بين المدير الإقليمي لـ«أرنولد أند سن» في الشرق الأوسط سيدريك بوريل أهمية العلاقة بين الطرفين قائلا: «نحن نفخر بترتيب هذه الفعالية لنا في الكويت لـ «أرنولد أند سن» بالتعاون مع تيارا وأيمن زماني الذي كان ولا يزال داعما لهذه العلامة التجارية منذ سنين ووكيلا حصريا لها.



وأضاف أن الحفل يتضمن عرض القطع الحديثة والنادرة وكذلك الموديلات الجديدة لدينا وإعطاء الفرصة لهواة الساعات وزبائن تيارا لطرح أي استفسار لديهم والحصول على الإجابة عليها.



بدوره، أشار سيدريك إلى أهمية العمل مع تيارا للمجوهرات، قائلا: «لدى السيد أيمن زماني علاقة ومعرفة عريقة بتاريخ هذه العلامة التجارية وانه على صلة شخصية بالعديد من الزبائن. كما يمتلك زماني شغفا كبيرا لهذه العلامة مما اصبح سببا لبناء علاقة وطيدة بين أرنولد أند سن ووكالة تيارا للمجوهرات. فهو يقوم بانتقاء افضل موديلات الساعات لكي يتمتع زبائنه بأرقى الخدمات».