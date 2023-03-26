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انطلاق دورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم بمشاركة 64 فريقا
الأحد
2023/3/26
المصدر : الأنباء
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- الدورة تشهد إقبالا كبيرًا من عشاق ومحبي كرة القدم وتقدم جوائز يوميا للحضور تتجاوز ال 6 الاف دولار
- الدورة ستشهد مباراة استعراضية بمشاركة نجوم عالميين ونجوم الخليج منهم النجم السعودي الكبير سعيد العويران وعدد من نجوم المنتخبات الخليجية
- أجواء رمضانية رائعة والدورة تشهد إقبالا كبيرا وتنافسا شديدا بين الفرق المشاركة
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