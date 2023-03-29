

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن رعايتها لبطولة القبس الرمضانية لرياضة البادل، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث تعتبر البطولة من أكبر البطولات من نوعها التي تنطلق في الكويت خلال رمضان والتي تأتي مبادرة إضافية ضمن حملة stc الرمضانية 2023 تحت شعار «الخير بين يديك» التي تندرج في إطار برنامجنا الشامل والمتكامل للمسؤولية الاجتماعية.



وتقام البطولة خلال الفترة من 28 مارس حتى 5 أبريل في ملاعب Padel Time في العارضية، وتتميز بطولة هذا العام بمشاركة لاعب البادل المحترف الأرجنتيني فرناندو بيلاستيجوين، أحد أفضل لاعبي البادل في العالم، والذي سيشارك باللعب ضد الفريق الفائز في مباراة ودية خلال حفل الختام.

وبصفتها الراعي الرئيسي، ستستقبل stc جميع المشاركين والحضور في البطولة في «قرية stc» وستقوم بتوزيع جوائز قيمة على اللاعبين الفائزين مع عرض مجموعتها المتنوعة من عروض الحلول الرقمية والاتصالات المتطورة. وفي هذا الصدد، قالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: «سعداء بالتعاون مع القبس مرة أخرى والمشاركة كراع رئيسي لبطولة القبس الرمضانية للبادل لعام 2023.

حيث تعكس مشاركتنا مدى دعم الشركة للرياضة بشكل عام ضمن ركائزنا الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية والتي دأبنا على تعزيزها من خلال مساهمتها في فعاليات متنوعة، لما للرياضة من دور في تعزيز أسلوب حياة صحي ودور مهم في تشجيع الرياضيين الشباب على التركيز على الأنشطة العقلية والبدنية التي تبني المهارات الحيوية مثل العمل الجماعي والتفكير الاستراتيجي».



وأضافت الجاسم: «نتطلع إلى بطولة حماسية خلال شهر رمضان وسط حضور جماهيري ضمن أجواء عائلية وترفيهية لتشجيع فرقهم ولاعبيهم المفضلين، حيث إن هدفنا هو نشر الثقافة الرياضية والصحية بين أوساط المجتمع.

بالإضافة إلى مشاركتنا المستمرة في العديد من المبادرات، سنواصل دعم الأنشطة والفعاليات الهادفة التي تشجع على الممارسات الإيجابية من خلال المنصات والمجالات المختلفة والمتنوعة».