

القاهرة ـ محمد صلاح



كثير من الفنانين والفنانات لا يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم الجريئة أحيانا والصادمة أحيانا أخرى مما يتسبب في حدوث أزمات واختلاق خلافات وإثارة المشاكل..مما يترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد والجذب في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل الاجتماعي.



«الأنباء» ترصد أكثر التصريحات التي أطلقها نجوم الفن وأشعلت الأزمات.



تمتلك الفنانة السورية أصالة نصري صوتا جميلا وحسّا فنيا عاليا إضافة الى تمتعها بجرأة وصراحة غير مسبوقة في جميع تصريحاتها الاعلامية حتى باتت طريقة حديثها ذات الطابع الهجومي وأسلوبها الصادم الصريح جدا ما هو إلا جزء أصيل في شخصيتها التي اعتاد عليها الجمهور وبقي لبعض الفنانين الاعتياد عليها حتى لا يكون هنالك أي صدامات مستقبلية.. الجميل ان أصالة قالت إنها ليست لديها خصومة أو عداوة تجاه أحد ولكنها ترفض التعامل من دون وضوح أو نوايا خفية.



من أهم علامات أسلوب شخصية وسيرة أصالة هي خلافاتها الكثيرة مع بعض الشخصيات في الوسط الفني.. ولكنها سرعان ما تسعى لإذابة الخلافات والذهاب للتصالح ورأب الضدع مثلما حدث في خلافها الطويل جدا مع الفنانة الإماراتية أحلام ..فقد اعتاد متابعوهما على صدور تصريح من احداهن لترد الأخرى بجمل قاسية ثم يتبعها عمل إلغاء متابعة على التواصل الاجتماعي.. وبعد فترة شد وجذب نعود للتصالح ..ويعقبها خلاف جديد بتصريح جديد بمقاطعة ثم تصالح.



ومن الخلافات التي نشبت بين اصالة وزميلاتها كانت قصتها مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإطلاق تصريح للفنانة السورية وصفت به نانسي بأنها (السلالة والسهتانة).. وحين تم سؤال نانسي في احد البرامج عن تلك الكلمات قالت: هي قالت بصوت خافت جدا ولم اسمعها بنفسي تنطق اسمي ولكن بعض الاشخاص اكدوا لي انها نطقت اسمي مقرونا بهذه الصفات السخيفة.. ولا اعلم سر خلافها معي.



من ناحية اخرى تمنت الفنانة مايا دياب ان يكون الخلاف بينها وبين أصالة في الخفاء وليس في العلن ولم تتحدث عنه يوما قائلة: كنت اعلنت فقط عن انتهاء علاقة الصداقة التي كانت تجمعنا رافضة الإفصاح عن تفاصيل الخلاف وأن هذه الأمور ليست قابلة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.. لأنه حدث بسبب موقف غير اخلاقي.. وبعد فترة تم الكشف عن الخلاف دون اعلان السبب والموقف من التصريحات التي فجرت غضب محبيها بمصر وتم اتهامها بأنها انكرت فضل مصر عليها وأنها سبب شهرتها ونجوميتها حيث صرحت بأنها تدين بالفضل للسعودية.. ولولا هذا ما حقّقت ما حققته وهو ما أثار حالة من الغضب لجمهورها المصري لكونها لم تذكر اسم مصر خاصة وأن بداية شهرتها بعد حضورها من سورية كانت من مصر.. لتنهال الاتهامات والانتقادات ضدها وأشدها كان من الملحن المصري حلمي بكر الذي قال ان مصر احتضنت أصالة أكثر، وقدمنا لها أعمالا ساهمت في نجاحها وشهرتها .. ومن العيب أن تنكر فضل مصر عليها، لترد اصالة باعتذار شديد وانها لم تحسن التعبير والبعض فهم تصريحها خطأ لأن مكانة مصر في قلبها.



اهتمام اصالة المبالغ فيه بالحفاظ على جمالها واجراء عمليات التجميل بشكل دائم.. مع اعترافها الصريح جدا بأنها ترى شكلها أفضل كثيراً بعد الخضوع للتجميل.. وأنها تعتبر شكلها هو استثمارها في عملها، ولا تريد الظهور بصورة غير جيدة، وأن تحتفظ بشكلها وتودع الجمهور وهم يتذكرون شكلها كأنها في الخامسة والعشرين.. وجاءت تصريحاتها لتفتح باب التأييد والمعارضة لصراحتها، فالبعض وصفها بالمراهقة والطفولية والخوف من تجاعيد الزمان وكبر السن.. في حين انهالت كثير من التعليقات بجمل اطراء ومدح لجمالها وأنوثتها وجمالها.



الغريب ان اصالة ودون مناسبة انتقدت الفنانة المصرية رانيا يوسف وسخرت من فستانها الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وهو ما أثار موجة من السخرية والنقد لأصالة لتعمدها نقد زميلتها دفاعا عن ارتدائها فستان شبيه بفستان رانيا.