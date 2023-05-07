

تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات للصم، إلى كأس العالم بعد فوزه على قرغيزستان 6-3 في بطولة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ المقامة حاليا في العاصمة الإيرانية.



وجاءت هذه المباراة الرابعة والأخيرة في دوري المجموعات، وبذلك يكون المنتخب الوطني أول المجموعة برصيد 10 نقاط تأهل من خلالها إلى نصف النهائي لمقابلة نظيره العراقي اليوم.



وبهذا الفوز تأهل «الأزرق» إلى كأس العالم التي ستقام في البرازيل نوفمبر المقبل.



وكان منتخب الكويت قد فاز في دور المجموعات على منتخبي كازاخستان وأوزبكستان 3-2 فيما تعادل مع نظيره الياباني 1-1.



وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على مجموعتين تضم الأولى منتخبات إيران وتايلند والعراق وماليزيا والصين، فيما تضم الثانية الكويت واليابان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان.