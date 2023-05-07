تصميم خارجي جريء ومتطور يتكامل مع المقصورة الفسيحة لأقصى قدر من الراحة والرفاهية

نظام الدفع Neo Drive المزود حصرياً في هذه المركبة يُوفر أداء عالياً وكفاءة في استهلاك الوقود



سعيا منها إلى إعادة تأكيد رؤيتها المتمثلة في «منح حرية التنقل للجميع»، أطلقت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده مركبتها الرياضية المدمجة المتعددة الاستخدامات «أوربان كروزر» 2023 في السوق الكويتي، والتي صممت لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء المميزين، إذ تجمع بين كل من الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، والمظهر الخارجي القوي المتطور، والمساحة الداخلية الرحبة، إلى جانب مجموعة واسعة من المزايا المتقدمة.



وقد حضر حفل الإطلاق كل من فيصل بدر الساير رئيس مجلس الإدارة، ومبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي، محمد ناصر الساير عضو مجلس الإدارة التنفيذي، وبينغت شولتز رئيس العمليات، ومارتن أهيرن مدير أعمال مبيعات تويوتا، وفريق الإدارة العليا في الساير، إلى جانب ثيو كروجر مدير عام مبيعات التجزئة، وسافيو ألفاريس نائب المدير العام لمبيعات الجملة «الساير الأسطول»، وبدر فيصل الساير مدير تسويق أول مبيعات تويوتا، وحمد الفوزان مدير أول تخطيط المنتجات، ومجموعة من عملاء الجملة المميزين، وأعضاء من فريق مبيعات تويوتا، وبحضور ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام.



وصممت مركبة تويوتا «أوربان كروزر» 2023 الجديدة بشكل يحاكي مركبات الـ «كروس-أوفر» المتعددة الاستخدامات، إذ وضعت الشركة في عين الاعتبار عند تطويرها الأذواق المختلفة والاحتياجات المتطورة للعملاء من جميع أنحاء العالم. وتمتاز المركبة ذات الخمسة مقاعد بالأناقة والرقي، كما تتسم بمقصورة داخلية رحبة مع مساحة فسيحة لكل من الركاب والأمتعة. وتضمن المركبة الجديدة رحلة مريحة وآمنة تتناسب مع أنماط الحياة المعاصرة، سواء كانت الرحلة تضم شخصا بمفرده أم كان برفقة مجموعة من الركاب.



وقال بدر فيصل الساير في كلمته خلال الحفل: تمتلك تويوتا مجموعة متكاملة من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات المتفوقة على مستوى العالم، ويحتل الأسطورة لاند كروزر القمة بلا منازع. كما تضم المجموعة مركبات برادو، فورتنر وراف 4 التي أثبتت جدارتها خارج وداخل المدينة. والآن يسرنا أن نعلن عن انضمام عضو جديد للمجموعة، وهو أوربان كروزر الجديدة كليا مع إطلالة مبتكرة عززت المكانة والصورة القوية لمركبات تويوتا الرياضية متعددة الاستخدامات.



وتحدث ثيو كروجر قائلا: اليوم لدينا مركبة رياضية متعددة الاستخدامات جديدة ستنال إعجاب جيل الشباب لأنها غنية بالعديد من المواصفات الرائعة. ولم يكن من الممكن زيادة مجموعة مركبات تويوتا بطريقة أفضل. نحن واثقون من أنكم ستستمتعون تماما بتجربة قيادة أوربان كروزر.



كما تحدث سافيو ألفاريس فقال: إن مجموعة مركباتنا الرياضية متعددة الاستخدامات آخذة في الازدياد، ومع إطلاق أوربان كروزر 2023 الجديدة كليا ستكبر مجموعتنا، ونحن الآن قادرون على تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملاء أسطولنا. وهذا يمنحنا فرصا لتلبية طلبات الشرائح الجديدة من العملاء التي لم تكن مستهدفة من قبل. لذا فإن أوربان كروزر الجديدة ستكون مناسبة جدا لشركات التأجير والعديد من الشركات.



ويمثل إطلاق تويوتا «أوربان كروزر» الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وصول مركبة مميزة أخرى تتمتع بالعديد من المزايا المتقدمة التي تتناسب مع توقعات عملائنا. كما ستعمل هذه المركبة العملية على تأكيد قدرتها على توفير تجارب القيادة الفريدة، بالإضافة إلى ضمان الأداء الديناميكي والكفاءة الممتازة في استهلاك الوقود، وذلك بفضل نظام الدفع Neo Drive الجديد كليا. ويمثل هذا النظام الصديق للبيئة خطوة أخرى في رحلتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني وإيجاد سبل جديدة تمنح الجميع حرية التنقل دون استثناء. لذلك، أود أن أجدد امتناني لعملائنا الكرام في منطقة الشرق الأوسط، إذ يمثل دعمهم المستمر حافزا قويا لنا لمواصلة رحلتنا نحو تطوير أفضل المركبات على الإطلاق.



ويعود الفضل في سلاسة تسارع مركبة تويوتا «أوربان كروزر» الجديدة وأدائها الديناميكي على الطرقات إلى نظام الدفع Neo Drive الجديد كليا الذي يعد الأول من نوعه في مجموعة مركبات تويوتا. ويتكون هذا النظام من محرك بنزين سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات، ومولد تشغيل متكامل يعمل كمولد كهربائي ومحرك كهربائي معا. وعلاوة على بطارية الـ «ليثيوم-أيون» القابلة لإعادة الشحن، يوفر نظام الدفع Neo Drive قوة 102 حصان وعزم دوران 137 نيوتن- متر، مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 19.8 كم/ لتر. كما يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذي ست سرعات يوفر أداء قويا عند الانطلاق بسرعات منخفضة وعند حالة التوقف والتشغيل.



ومما يميز مركبة تويوتا «أوربان كروزر» 2023 هيكلها الصلب ونظام التعليق المتميز لديها، إلى جانب قدرتها العالية على المناورة من خلال نصف قطر دوران يبلغ 5.4 أمتار، مما يكسبها مستويات فائقة من التحكم والثبات والراحة في القيادة. كما تتفرد المركبة الجديدة بنظام دعامات «ماكفرسون» الأمامية الذي يوفر قيادة سلسة وآمنة مع ديناميكيات القيادة التفاعلية المباشرة. وفي الوقت نفسه، جهز الجزء الخلفي منها بنظام تعليق يمنح المركبة ثباتا أكبر حتى في حالة الانطلاق بسرعات عالية أو عند المنعطفات الحادة.



أما التصميم الخارجي الأنيق لمركبة تويوتا «أوربان كروزر» 2023، فيتميز بشبك علوي من الأكريليك الكريستالي الفريد، مع زخارف مميزة من الكروم. ويأتي نظام الإضاءة النهارية DRL ليضفي مظهرا حديثا ومميزا من خلال شريط جانبي عريض يمر على جانبي شعار تويوتا. أما الشبك السفلي العريض المتعرج، فيضفي على المركبة شعورا بالمتانة. ويمتد على جانبيها من الأمام إلى الخلف خط متميز يعبر عن الطول والانطباع الذي تكمله العجلات ذات السبائك المعدنية بمقاس 17 بوصة. ومن الخلف، فتربط الزينة المطلية بالكروم بين المصباحين المدمجين، مما يعطي المركبة صورة جمالية متكاملة.



أما المقصورة الداخلية الفسيحة لمركبة تويوتا «أوربان كروزر» الجديدة، فصممت لتوفير مزيد من الراحة والرفاهية.



هذا، ويعزز مجال الرؤية المتميز في المركبة تجربة السائق والركاب بشكل كبير، فيما تتمتع لوحة العدادات العريضة بلمسات أنيقة تبرز بشكل أكبر من خلال البطانة الناعمة. كما تضم لوحة العدادات شاشة لعرض مجموعة من المعلومات مقاسها 4.2 بوصات، بالإضافة إلى عجلة القيادة القابلة للتعديل والإمالة، والمزودة بأزرار للتحكم في تشغيل المركبة وأنظمة الصوت. ويوفر كل ذلك تجربة قيادة سلسة وممتعة في أي مكان.



وتشمل الميزات الأخرى في المقصورة الداخلية لمركبة تويوتا «أوربان كروزر» الجديدة سقفا بانوراميا مزودا بلوح زجاجي منزلق، وشاشة الوسائط المتعددة مقاس 7 أو 9 بوصات، والمزودة بنظامي «أبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، فضلا عن نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية. كما تتوافر في المقصورة الداخلية ثلاثة منافذ «يو أس بي»، ونظام صوتي بستة مكبرات للصوت، ونظام تكييف أتوماتيكي قوي مع فتحتي تهوية للمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى مقاعد خلفية متحركة قابلة للطي بنسبة 60/40.



هذا، وتتميز مركبة تويوتا «أوربان كروزر» الجديدة بمجموعة شاملة من ميزات السلامة لحماية سائقيها وركابها، تضم ست وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS، تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية ستارية للمقاعد الأمامية والخلفية، ونظام التحكم في ثبات المركبة VSC، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام المساعدة في الانطلاق على المرتفعات HAC، ونظام شاشة الرؤية البانورامية PVM، ومستشعرات خلفية لركن المركبة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPWS، وغيرها الكثير من الميزات الأخرى.



ولإضفاء مستوى جديد من الجاذبية إلى المظهر المميز لمركبة تويوتا «أوربان كروزر» 2023، هناك مجموعة مختارة من سبعة ألوان خارجية، بما في ذلك اللون الأبيض اللؤلؤي، والفضي المعدني، والرمادي المعدني، والأحمر اللؤلؤي، والأسود اللؤلؤي، والبني، والأزرق. وتترك للعملاء الحرية في اختيار المركبة بلونين مختلفين، إذ يمكنهم دمج اللون الأسود اللؤلؤي إما مع الأبيض اللؤلؤي، أو الفضي المعدني، أو الأحمر اللؤلؤي، أو الأزرق. وتتمتع المقصورة الداخلية للمركبة بألوان أنيقة متناغمة، مع خيار اللون الأسود الأحادي أو اللون الأسود والبوردو المزدوج. كما تأتي المركبة بعجلات ذات السبائك المعدنية مقاس 17 بوصة لإضفاء مظهر أكثر أناقة.





أهم المميزات





٭ محرك جديد (Neo Drive) 1.5 لتر - 4 سلندرات بقوة 102 حصان.



٭ ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات (دفع أمامي).



٭ 6 وسائد هوائية.



٭ نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات (HAC).



٭ مجسات خلفية.



٭ 4 كاميرات + نظام الرؤية المحيطية (PVM).



٭ رنجات المنيوم 17 إنشا.



٭ فتحة سقف بانورامية.



٭ مصابيح أمامية منخفضة الشعاع (LED) + مصابيح إضاءة نهارية (DRL).



٭ شاشة أمامية عالية الجودة 9 انشات (Apple Carplay & Android Auto).



٭ شاحن هاتف لاسلكي.



٭ نظام عرض المعلومات (شاشة أمامية).



٭ مقود من الجلد.



٭ مكيف عالي الجودة بتحكم أوتوماتيكي.



٭ مقاعد من الجلد الصناعي.



٭ نظام التشغيل الذكي ونظام دخول السيارة بدون مفتاح.



٭ نظام تثبيت السرعة.