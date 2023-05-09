

مبارك الخالدي



شكلت الأندية الرياضية أمس الأول وفدا مكونا من ثلاثة رؤساء لمقابلة مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، وذلك من أجل التفاوض لإيجاد صيغة توافقية لتمرير انتخابات الاتحادات الرياضية الجارية حاليا، حيث انتهت بالفعل بعض الاتحادات من تشكيل مجالس إداراتها فيما لا يزال البعض الآخر في طور الإعداد والتشكيل.



وكانت الهيئة العامة للرياضة قد طالبت الاتحادات بالسير الذاتية للمرشحين لشغل المناصب التنفيذية والعضوية للاتحادات الرياضية للدورتين 2019-2023/ و2023-2027 مع إرفاق كل المستندات المعتمدة من الجهات الرسمية والمختصة والتي تثبت تطابق شروط الترشيح عليهم طبقا لإحكام النظام الأساسي.



وعلمت «الأنباء» أن وفد الأندية قام بالفعل امس بزيارة مقر الهيئة لمناقشة الموضوع وسط تمسك مسؤولي الهيئة بفحوى التعميم المرسل لكل الاتحادات.



ومن المقرر أن تكشف الأيام المقبلة حالة الموقف الذي يشهد تصاعدا.