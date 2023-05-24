المجحم: يواكب طبيعة حياة هذه الشريحة من العملاء ويلبي كافة احتياجاتهم اليومية ويجعلها أكثر سهولة

الدوب: باقة من العروض الحصرية من شركاء مميزين تشكل لديهم فهماً عميقاً لاحتياجات هذه الشريحة



سعيا منه لمنح عملائه تجارب مصرفية مميزة، أعلن بنك بوبيان عن إطلاق حساب «بريميوم» الجديد الذي يواكب التطورات التي يشهدها البنك والتي تهدف إلى منح عملائه من ذوي الملاءة المالية مجموعة مميزة من الخدمات والمنتجات التي تتناسب مع احتياجاتهم داخل الكويت وخارجها.



وتم إطلاق الحساب الجديد خلال احتفالية خاصة في دار حمد حضرها عدد من كبار مسؤولي البنك، وفريق بريميوم، ومجموعة من الإعلاميين وشارك بها عدد من شركاء البنك ومزودي الخدمات الحصرية لحساب بريميوم.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في بنك بوبيان عبدالله المجحم في كلمة له خلال اللقاء: سعداء بإطلاق الحساب الجديد الذي يؤكد تواصلنا الدائم مع عملائنا على مدار السنوات الماضية وحرصنا على الاستماع لهم ومعرفة آرائهم والتعرف على مختلف احتياجاتهم المصرفية المتنوعة، مؤكدا حرص بنك بوبيان دائما على تقديم الأفضل لعملائه الأمر الذي يعكسه حصول البنك على جائزة (أفضل خدمة عملاء) على مستوى البنوك الإسلامية لمدة 13 سنة متتالية وعلى مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت لمدة ستة سنوات من مؤسسة سيرفس هيرو المتخصصة في قياس مستوى رضا العملاء.



وأوضح أنه وانطلاقا من سعي بوبيان لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات والاهتمام بأدق التفاصيل ليشعر عميل بوبيان باختلافه وتميزه عن باقي عملاء البنوك الأخرى فقد لمس البنك احتياجا خاصا لخدمات مختلفة من شريحة العملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة ليتم تصميم حساب جديد لخدمة هذه الشريحة يوفر لها احتياجاتها المالية والمصرفية والاستثمارية بشكل أسهل وأكثر رفاهية، مضيفا أن حساب «بريميوم» يمثل تجربة مميزة للعملاء ذوي الدخل المرتفع والذين تتطلب طبيعة عملهم وحياتهم اليومية وأحيانا كثرة سفرهم للخارج نوعية خاصة من الخدمات التي تناسبهم وهو ما حرصنا على توافره في الحساب الجديد.



عالم متكامل من الخدمات المصرفية



من جانبه، أوضح نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية بشار الدوب أن حساب «بريميوم» مخصص لعملاء بنك بوبيان من شريحة النخبة المميزة ذوي الدخل المرتفع براتب 3000 دينار كويتي وأكثر أو ممن لديهم إجمالي رصيد يصل إلى 100 الف دينار ليتمكن العميل بعدها من الانضمام إلى نخبة العملاء من عائلة «بريميوم» والتمتع بتجربة مصرفية متكاملة الخدمات والمزايا.



وتم تخصيص أجنحة ذات تصميم بطابع خاص لخدمة عملاء بريميوم في 10 أفرع من فروع بنك بوبيان المنتشرة في الكويت الأمر الذي يجعلنا دائمي التواصل معهم وإلى جانبهم في أي استفسارات أو معاملات تخص هذه الشريحة.



كما تم تخصيص مدير حساب شخصي يهتم بإدارة جميع الاحتياجات المصرفية لكل عميل ويكون على تواصل دائم ومستمر بالعميل، وذلك من خلال الهاتف أو تطبيق WhatsApp أو البريد الالكتروني إضافة إلى تطبيق بوبيان وذلك لتزويده بالحلول والاستشارات المصرفية والمالية التي تساعده على تحقيق أهدافه.



التأمين مع بوبيان تكافل



نجد أن حساب بريميوم يحظى باهتمام وتعاون ليشمل كافة شركات وأفرع مجموعة بوبيان التي تسعى بمختلف قطاعاتها لتقديم حلول ذات خبرة واسعة بدءا من شركة «بوبيان تكافل» وحلولها التأمينية سواء الشخصية أو التجارية المصممة خصيصا للنخبة المتميزة من عملائنا لضمان الحماية وراحة البال وبتكلفة مناسبة لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على حماية مستقبلهم المالي بالاضافة إلى ضمان أمن عائلاتهم.



اقتناص الفرص مع «بوبيان كابيتال»



تقدم «بوبيان كابيتال» مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة في إدارة الثروات لتلبية احتياجات عملائها وتوجيههم لتحقيق أهدافهم في حماية ثرواتهم وتنميتها على النحو الأمثل بالإضافة إلى دعمهم لإنشاء محافظ استثمارية باستخدام أحدث أساليب الاستثمار المبتكرة والتداول مع مجموعة واسعة من الخدمات للمستثمرين من خلال توفير وصول مباشر «أونلاين» واقتناص الفرص الأفضل داخل الكويت وخارجها.



حلول مالية واستثمارية في المملكة المتحدة



يتيح «بنك نومو» أحدث أعضاء مجموعة بوبيان وهو بنك رقمي بالكامل ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من العملات والخدمات والمنتجات الاستثمارية والتي تساعد العملاء على تنويع محافظهم الاستثمارية وزيادة عائداتهم وإدارة أموالهم وعملياتهم المصرفية في المملكة المتحدة بكل سهولة ما يمنحهم أفضل الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى خدمة التمويل العقاري للعقارات السكنية والاستثمارية في المملكة المتحدة بالإضافة إلى تميزه بالودائع ذات الأرباح التنافسية.



أسلوب حياة مميز مع بطاقة «ماستركارد وورلد إليت» الائتمانية



لمنح العملاء مزايا إضافية فقد تم تخصيص بطاقة Master Card World Elite الائتمانية ذات تصميم فريد عمودي ومصنوعة من المعدن لتكون البطاقة الأساسية لعميل حساب بريميوم والذي يحصل من خلالها على خدمات مصرفية خاصة ومميزة تلبي احتياجاته وتمكنه من إجراء معاملاته المصرفية بسهولة ويسر.



السفر والسياحة



كما تتيح بطاقة ماستركارد وورلد إيليت الائتمانية للعملاء الدخول المجاني إلى أكثر من 1000 قاعة انتظار في المطارات العالمية وذلك بصحبة مرافق دون أي رسوم إضافية.



هذا بالاضافة إلى التمتع بخصومات على خدمة كبار الشخصيات VIP في المطار ومن مجموعة IHG للفنادق والمنتجعات بالإضافة إلى موقع حجوزات السفر الأشهر Booking.com.



كما تتوفر مجموعة من الخصومات الحصرية على خدمات استئجار السيارات من Rentalcars.com وBudget.com بجانب عضوية في برنامج Hertz Plus Rewards Gold تشمل أسعار مخفضة واسترداد نقدي سريع، كما أن العملاء سيتمتعون بمزايا خاصة من شركة Global Blue VIP Services تتيح لهم الدخول المجاني إلى صالات كبار الشخصيات في Global Blue City واستخدام الخدمات السريعة دون مقابل.



تجارب تسوق فاخرة



واستكمالا لمزايا حساب بريميوم سيمنح العميل مجموعة مميزة من العروض والخصومات من مجموعة Bicester Village Shopping Collection تشمل باقات التسوق ودخول صالات كبار الشخصيات بالإضافة إلى التمتع بخصومات في أشهر مواقع التسوق الفاخر عبر الإنترنت لموقع Net-A-Porter عند الطلب لأول مرة وخصم لموقع Farfetch على عمليات الشراء وكل ذلك لعملاء بريميوم حاملي بطاقة ماستر كارد ورلد إيليت الائتمانية.



خدمات ومزايا تأمينية



أما عن خدمات التأمين فإن بطاقة ماستركارد وورلد إيليت الائتمانية تمنح عميل بريميوم تأمينا يغطي جميع أفراد الأسرة لتصل التغطية إلى 500.000 دولار أميركي للشخص الواحد.



شراكات بوبيان الحصرية لعملاء «بريميوم»



يمكن لعميل بريميوم الاستفادة من خدمات بوبيان كونسيرج التي تقدم أعلى مستويات الراحة والرفاهية بدءا من إجراء حجوزات السفر والاستقبال والانتقال من وإلى المطار والحجز المسبق في المطاعم والاهتمام بالمشاوير اليومية كتخليص بعض المعاملات الرسمية نيابة عن العميل وغيرها.

ولأن بوبيان على علم بأسلوب حياة نخبة عملائه، فقد أعلن خلال الاحتفالية عن عقد شراكة خاصة مع منصة Hello Explorer والرحالة فاطمة المطر لتقديم خدمات تصميم رحلات السفر بباقات وتجارب سياحية فريدة مصممة خصيصا لكل عميل بريميوم.

كما تم توفير باقة من المزايا والعروض الحصرية المقدمة من مجموعة شركاء بوبيان المميزين مثل شركة تاناغرا والتي تقدم خصم خاص وحصري لعملاء بريميوم.

كما يقدم فندق حياة ريجنسي الكوت مول وفندق جراند ريجنسي مجمع 360 أسعارا خاصة للإقامة والإفطار لضيوفهم من عملاء بريميوم.

برنامج مكافآت بوبيان

وتمنح البطاقة لحاملها ميزة الانضمام لبرنامج مكافآت بوبيان للاستمتاع بعالم من المكافآت مع كل عملية شراء تقوم بها باستخدام بطاقتك الائتمانية داخل أو خارج الكويت.

ويحظى عميل بريميوم بترقية خاصة تؤهله للانضمام إلى الفئة الفضية في برنامج مكافآت بوبيان والذي تصل نقاطها الشهرية حتى 300 دينار يمكن استبدالها في أي وقت من خلال تطبيق بوبيان باسترداد نقدي (كاش باك)، أميال طيران، قسائم شرائية، تذاكر طيران وفنادق وتأجير السيارات، بالإضافة إلى مزايا حصرية للفئة الفضية. كما سيتمكن من التأهل للفئة الذهبية في البرنامج بحسب انفاقه التي تخوله للحصول على نقاط لا محدودة شهريا قابلة للاستبدال بمكافآت مميزة.

ومن خلال بطاقة ماستركارد وورلد إيليت الائتمانية سيتمتع العميل بمجموعة من الخدمات التي تشمل العديد من نواحي الحياة اليومية مثل السفر والتأمين إلى جانب خصومات في أهم محلات التسوق وغيرها والمقدمة من ماستركارد مع توافر أهم نقطة وهي الأمان والحماية في كل مرة يتم استخدام البطاقة فيها.