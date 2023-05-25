الدوحة - فريد عبدالباقي



قرر الاتحاد القطري لكرة القدم بشكل رسمي زيادة عدد اللاعبين المحترفين في كل ناد خلال الموسم الجديد 2023-2024 إلى 7 محترفين دفعة واحدة بدلا من 5 مثلما كان معمولا به في الموسم المنقضي، وسيتم تطبيق القرار الجديد بداية من الموسم المقبل، حيث سيتم تسجيل 28 لاعبا في كشوفات الفريق الأول بأندية الدرجة الأولى يتم توزيعهم على 7 لاعبين أجانب كحد أقصى، ضمن القائمة ويسمح بمشاركتهم في أي وقت من أوقات المباراة بشرط وجود 5 لاعبين أجانب لا يشغل أي منهم مركز حارس المرمى في أي وقت من أوقات المباراة، بالإضافة إلى تسجيل عدد محترفين أجنبيين مواليد 2002 ويسمح بتسجيل أي منهما كلاعب واحد فقط حارس مرمى، ويتم اختيار اللاعبين بالتنسيق مع لجنة الاستكشاف المركزي.



أما على صعيد أندية الدرجة الثانية، فتقرر أن يتم تسجيل عدد 26 لاعبا في كشوفات الفريق الأول منهم 7 لاعبين أجانب كحد أقصى لفئة الفريق الأول، ويسمح مشاركتهم في أي وقت من أوقات المباراة على النحو التالي: تسجيل عدد 5 لاعبين أجانب ولا يشغل أي منهم مركز حارس مرمى في أي وقت من أوقات المباراة وأن يكون من ضمنهم عدد 3 لاعبين لا تتجاوز أعمارهم مواليد 1999.



كما يتم تسجيل لاعبين محترفين أجانب لا تتجاوز أعمارهم مواليد 2002 ويسمح بتسجيل أي منهم لاعب واحد فقط كحارس مرمى.



إلى ذلك، حرص المهاجم السوري لنادي أهلي جدة السعودي والمعار إلى فريق العربي القطري عمر السومة، على الحضور ومؤازرة الفريق السعودي في آخر مبارياته بدوري يلو للدرجة الأولى، اذ تواجد السومة لمساندة فريقه في الجولة قبل الأخيرة أمام القادسية التي أقيمت على ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة إلى جانب زميله بالنادي العربي إسماعيل حامد.



ويعتبر السومة، الهداف التاريخي للدوري السعودي منذ بدء عصر الاحتراف برصيد 144 هدفا، كما أنه الهداف التاريخي للنادي الأهلي، حيث خاض معه 245 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 195 هدفا.



ويلعب السومة في صفوف العربي القطري على سبيل الإعارة، حيث قاد الفريق إلى التتويج بلقب كأس أمير قطر لأول مرة منذ 30 عاما، كما ساهم في احتلال العربي مركز الوصافة في الدوري القطري، ليتأهل إلى الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.



ولعب السومة مع العربي 20 مباراة سجل خلالها 19 هدفا وصنع 4 أهداف.



ويسعى العربي للاحتفاظ بخدمات السومة في الموسم المقبل، حيث قدم عرضا لتمديد إعارته مقابل مليون ونصف دولار ولكن إدارة الأهلي لم تتخذ قرارها النهائي بشأن مستقبل السومة.



من جانبه، أكد رئيس نادي أهلي جدة وليد معاذ، أن عودة السومة، الذي خاض تجربة احترافية مع العربي، على سبيل الإعارة، في الموسم الماضي، لم تحسم بعد.



وقال معاذ: «قرار عودة السومة واستمراره مع الأهلي بعد صعوده لم يحسم بشكل نهائي». وأتم بقوله: «السومة لعب للأهلي فترة طويلة، إلا أن قرار عودته يتوقف على إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي، والخيار الأنسب سيتم اتخاذه من دون أي عاطفة».