مبارك الخالدي



انطلقت مساء أمس الأول على الملعب الفرعي لستاد جابر الدولي تدريبات منتخبنا الأولمبي استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في قطر 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



وكانت القرعة الآسيوية قد أوقعت «الأزرق الأولمبي» في المجموعة السادسة إلى جوار منتخبات العراق ومكاو وتيمور الشرقية، علما ان منافسات المجموعة ستكون على ستاد جابر الدولي في سبتمبر المقبل.



وغاب عن تدريبات الحصة الأولى لاعبا فريق الكويت عبدالرحمن وفهد كميل، وذلك للراحة بعد رحلة نواكشوط المرهقة.



وفي هذا الإطار، قال مدير المنتخب جراح العتيقي: «وضعنا خطة لإعداد المنتخب الأولمبي لخوض التصفيات في سبتمبر المقبل على عدة مراحل وتحديدا خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس حتى موعد انطلاق التصفيات»، مضيفا: «ستغادر بعثة المنتخب في 8 الجاري إلى معسكر سلوفينيا، حيث يخوض 3 مباريات ودية تجريبية أمام منتخبات قوية سيتم الإعلان عنها قريبا، وذلك بناء على طلب الجهاز الفني، فيما ستكون العودة إلى الكويت في 21 الجاري لمنح اللاعبين اجازة قصيرة للراحة تحضيرا لانطلاق المرحلة الثانية من الإعداد».



وعن المستوى الفني لمجموعة «الأولمبي»، قال العتيقي: «لا يوجد منتخب سهل وثقتنا كبيرة في لاعبينا بعد الأداء الجيد في بطولة قطر الدولية فمجموعتنا تضم منتخبات العراق ومكاو وتيمور الشرقية، وهي ليست بالسهلة ومخطئ من يحدد المنافسة بين الكويت والعراق فقط، فكرة القدم اليوم تعطي من يعطيها»، مشيرا إلى أن تعليمات الجهازين الفني والإداري إلى اللاعبين هي ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والإدارية ومواعيد التدريبات.