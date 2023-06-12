تُعد البنية التحتية أحد أهم الركائز التي يقوم عليها تقدم الاقتصاد وازدهاره، حيث تسهم في تسيهل الإنتاج ونقله، فضلا عن تيسير حياة المواطنين، بما يجعل للتصنيف العالمي للبنية التحتية أهمية كبيرة في تبيان جودة البنية التحتية ومدى ملاءمتها الاقتصادية.

يستند تقرير التصنيف العالمي للبنية التحتية إلى كيفية تعريف التصورات العالمية للبلدان من خلال عدد من الخصائص النوعية والتأثير بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية؛ ويغطي التقرير التصورات عن 85 دولة.

تم تطوير الدراسة والنموذج المستخدم لتسجيل وترتيب البلدان من قِبل مجموعة (BAV) وهي وحدة تابعة لشركة الاتصالات التسويقية العالمية (WPP) وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا.

وقد تم عرض العديد من السمات والدول في استطلاع عام 2022 على أكثر من 17000 شخص من جميع أنحاء العالم.

وتم تسجيل كل بلد على أساس كل سمة من سمات البلدان الـ 73 استنادا إلى مجموعة من الردود الفردية على الاستقصاءات.

فيما يلي التصنيفات الفرعية ونسبها في حساب النتيجة الإجمالية للترتيب وسمات البلد التي تم تحليلها في كل منها.

- جودة الحياة (14.52%): سوق عمل جيد، ميسور التكلفة، مستقر اقتصاديًا، مساواة في الدخل، نظام تعليمي عام مستقر وآمن، نظام صحي عام متطور.

- ريادة الأعمال (14.17%): الاتصال مع بقية العالم، السكان المتعلمون، توفر سهولة الوصول إلى رأس المال، القوى العاملة الماهرة، الخبرة التكنولوجية، ممارسات الأعمال الشفافة، والبنية التحتية والرقمية المتطورة.

- الغرض الاجتماعي (13.49%): الاهتمام بحقوق الإنسان، والبيئة، والمساواة بين الجنسين، والحرية الدينية، واحترام حقوق الملكية، والسلطة السياسية الجديرة بالثقة، والموزعة بشكل جيد، والإنصاف العرقي، والالتزام بأهداف المناخ، وبالعدالة الاجتماعية.

- التأثير الثقافي (10.36%): ذو أهمية ثقافية من حيث الترفيه، والثقافة العصرية، العلامات التجارية الاستهلاكية القوية والعصرية.

- البيئة المشجعة للاستثمار (9.35%): تكاليف التصنيع الرخيصة، والبيئة الضريبية المواتية، ومحاربة البيروقراطية والفساد، وانتهاج الممارسات الحكومية الشفافة.

هذه هي أعلى البلدان التي ينظر إليها على أنها تتمتع ببنية تحتية متطورة من قبل المجيبين على الاستطلاع العالمي.

1 - ألمانيا

- تمتلك ألمانيا، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الاتحاد الأوروبي، واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم.

- وتساهم الخدمات، التي تشمل صناعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والرعاية الصحية والسياحة، بأكبر قدر في اقتصاد البلاد.

- تعد ألمانيا واحدة من أكثر وجهات الهجرة شعبية في العالم، على الرغم من أن سياسة الباب المفتوح أصبحت نقطة خلاف في أعقاب الجرائم التي ارتكبت داخل حدود البلاد مؤخرًا.

- من الناحية الثقافية، أنجبت ألمانيا بعض الشخصيات الرائدة في العالم في العلوم الطبيعية والاجتماعية، وكذلك الفنون.

2- اليابان

- هي واحدة من أكثر دول العالم معرفة بالقراءة والكتابة والمتقدمة تقنيًا، وثالث أكبر اقتصاد في العالم، وقد تعافت اليابان إلى حد كبير من تعطل التصنيع الناجم عن زلزال 2011 وكارثة تسونامي.

- تعد البلاد من بين أكبر منتجي السيارات والمعدات الإلكترونية والصلب في العالم. ويشكل قطاع الخدمات أعلى نسبة مئوية من الاقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي والعمالة.

- تشتهر اليابان في جميع أنحاء العالم بفنونها التقليدية، بما في ذلك احتفالات الشاي والخط وترتيب الزهور.

3- الولايات المتحدة

- هي القوة الاقتصادية والعسكرية الأكثر هيمنة في العالم. وبالمثل، فإن بصمتها الثقافية تسود العالم، ويقودها إلى حد كبير ثقافتها الشعبية المعبر عنها في الموسيقى والأفلام والتليفزيون.

- وأهم صادرات البلد هي الحواسيب والآلات الكهربائية، والمركبات، والمنتجات الكيميائية، والأغذية، والمعدات العسكرية.

- وهي موطن لبعض من أفضل الجامعات في العالم، بما في ذلك جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

- على الرغم من كونها القوة العالمية الأولى، فإن الولايات المتحدة لا تزال تواجه تحديات محلية، بما في ذلك التوترات العرقية وعدم المساواة في الدخل والاستقطاب الانتخابي المتزايد.

4- المملكة المتحدة

- المملكة المتحدة هي دولة متقدمة للغاية تمارس نفوذا اقتصاديا وسياسيا وعلميا وثقافيا دوليا كبيرا.

- ويواجه دور البلاد على الساحة العالمية أسئلة جديدة مع انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.

- وللأمة تاريخ طويل من المساهمات الرئيسية في الفنون والعلوم. يعتبر ويليام شكسبير أحد أعظم الكتاب في تاريخ الأدب الإنجليزي.

- المملكة المتحدة هي موطن لبعض من أفضل الجامعات في العالم، بما في ذلك أكسفورد وكامبريدج وإمبريال كوليدج لندن.

5- فرنسا

- من الصعب المبالغة في تأثير فرنسا على العالم، سواء في الماضي أو الحاضر. فهي واحدة من أقدم دول العالم، ويمتد انتشارها في جميع أنحاء العالم من خلال العلوم والسياسة والاقتصاد وربما قبل كل شيء الثقافة.

- الاقتصاد الفرنسي هو واحد من أكبر الاقتصادات في العالم وهو مزيج من المشاريع الخاصة والمشاركة الحكومية.

- أما السياحة فهي المساهم الرئيسي في الاقتصاد؛ حيث تتصدر فرنسا قوائم البلدان الأكثر زيارة.

- وتشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى الصناعة والزراعة والطاقة والدفاع، وهي واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم.

6- كوريا الجنوبية

- يُعد اقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التكنولوجيا الفائقة والخدمات قصة نجاح في الاستثمار الأجنبي.

- وقد شهدت البلاد نموا مطردا وتنامي معدلات الحد من الفقر منذ الستينيات وهي الآن من بين أكبر الاقتصادات في العالم بشكل عام.

- يمكن للزوار استكشاف المناخ المعتدل في البلاد، والتلال والجبال الكاسحة، والسهول الساحلية الواسعة، إلى جانب 13 موقعًا للتراث العالمي الثقافي لليونسكو.

7- كندا

- تحتل كندا حوالي خُمسي قارة أمريكا الشمالية، مما يجعلها ثاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا.

- البلاد ذات كثافة سكانية منخفضة، حيث يعيش معظم سكانها على بعد 125 ميلاً من حدودها مع الولايات المتحدة.

- في حين أن قطاع الخدمات هو أكبر محرك اقتصادي لكندا، فإن البلاد هي مصدر كبير للطاقة والغذاء والمعادن.

- تحتل كندا المرتبة الثالثة في العالم من حيث احتياطيات النفط المؤكدة وهي رابع أكبر منتج للنفط في العالم.

8- الدنمارك

- كوبنهاغن، عاصمة الدنمارك، هي موطن لمؤسسات بارزة مثل بورصة كوبنهاغن.

- كما تعمل العاصمة كمركز يربط شمال أوروبا مع بقية العالم، مع أكبر مطار دولي في الدول الإسكندنافية، وميناء نشط، ونظام مترو الأنفاق وجسر أوريسند، وربط المدينة إلى مالمو، السويد.

- الدنمارك لديها العديد من الصناعات الرائدة بما في ذلك تجهيز الأغذية والسياحة وإنتاج الحديد والصلب والآلات.

9- السويد

- على الرغم من جذورها العسكرية، ظلت السويد محايدة في أوقات الحرب لعدة قرون.

- والسويديون من أكثر الناس سخاء في العالم ويتبرعون بنحو واحد في المئة من الناتج القومي الإجمالي لبرامج المساعدات الإنسانية كل عام.

- وقد انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995، لكنها رفضت التحول إلى عملة منطقة اليورو بعد تصويت عام في عام 2003.

- ومع ذلك، فإن اقتصاد السويد المعتمد على التصدير متكامل بإحكام مع الاتحاد الأوروبي.

10- سويسرا

- هي واحدة من أغنى دول العالم، وقد اشتهرت منذ قرون بحيادها. كما أن لديها نسب بطالة منخفضة، وقوة عاملة ماهرة وواحدة من أعلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم.

- ويعتمد اقتصاد البلاد القوي على معدلات ضريبة الشركات المنخفضة، وقطاع الخدمات المتطور للغاية الذي تقوده الخدمات المالية والصناعة التحويلية ذات التقنية العالية.

- والمساهمات الثقافية للبلد لا تتناسب مع صغر حجمه. فقد فاز المواطنون السويسريون بجوائز نوبل وسجلوا براءات اختراع للفرد أكثر من العديد من الدول الأخرى.

- كما تتميز سويسرا بقطاعها المصرفي السري. وقد أدت قواعد وتشريعات الإبلاغ إلى مزيد من الشفافية.