عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي النصر عن تعاقده مع المدافع محمد الفارسي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل قادما من نادي كاظمة الذي شارك معه في الموسمين الماضين بعد أن تعاقد معه «البرتقالي» في موسم 2021-2022 من نادي الشباب.



ويسعى «العنابي» هذا الموسم، بقيادة مدربه الوطني ظاهر العدواني، إلى ترتيب صفوف الفريق مرة أخرى من خلال التعاقد مع لاعبين محليين ليكون لديه صف أول وثان قادر على المنافسة على الألقاب، لاسيما أن «العنابي» يعتبر من الفرق التي أنهت بشكل كبير جميع الترتيبات استعدادا لانطلاق الموسم المقبل، ولم يتبق سوى التعاقد مع المحترف الخامس والذي حسب المصادر سيكون مهاجما جزائريا سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

إلى ذلك، وضع الجهاز الفني بقيادة العدواني خطة الإعداد للمعسكر الصربي الذي سينطلق في 28 الجاري، على أن تكون هناك 4 مباريات ودية أيام 2 و6 و10 و14 أغسطس المقبل وسيعقبها العودة إلى الكويت لمواصلة التدريبات استعدادا لانطلاق دوري زين الممتاز في 24 منه.