محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت مددت الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات الخاصة بمناقصة عقد استشاري لتحديث وإصلاح محطة إزالة الغازات الحمضية في مصفاة ميناء الأحمدي إلى 27 يوليو الجاري بدلا من موعد الإغلاق السابق الذي كان الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد أعلنه وينتهي في 6 من الشهر ذاته.



وأشارت المجلة إلى أن العقد مخصص لتقديم خدمات استشارية تتعلق بأعمال التصميمات الهندسية الأولية والتحضير لإصدار المناقصة ولتقديم العطاءات. وأضافت أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة كان قد اعلن عن تمديد الأجل النهائي سالف الذكر، وكان الموعد قد تحدد عند طرح المناقصة لينتهي في 29 يونيو الماضي.



وقالت إن مجمع إزالة الغاز الحمضي يعتبر محور المشروع ـ المعروف اصطلاحا باسم (AGRP-1) والذي تقوم شركة البترول الوطنية الكويتية من خلاله باستخراج محتويات الكبريت من الغاز المتسلم من شركة نفط الكويت باستخدام محطات إزالة الغاز الحمضي.



وفي الختام، قالت المجلة إن شركة تكنميمونت الإيطالية كانت قد أكملت في عام 2013 تنفيذ مشروع لتركيب محطة لإزالة الغازات الحمضية في مصفاة ميناء الأحمدي، وذلك بعد أن فازت بعقد المشروع الذي بلغت قيمته 407 ملايين دولار في يوليو 2010.