مبارك الخالدي



نجحت إدارة نادي الجهراء في التعاقد مع اللاعب الليبي الدولي الواعد أنس الشبلي قادما من نادي الصفاقسي التونسي. ويعتبر اللاعب وهو من مواليد 2002 احد المواهب القادمة في سماء الكرة الليبية، حيث يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب. وتوج الشبلي مع فريقه الصفاقسي التونسي بلقب كأس تونس.



وصفقة التعاقد مع الشبلي هي الثانية لفريق الجهراء بعد الحصول على توقيع المدافع العاجي ولفريد كانون.



جدير بالذكر ان نادي الجهراء استبعد فكرة إقامة معسكر خارجي مكتفيا بالتدريبات المحلية التي ستنطلق مع عودة المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا من اجازته.