في خطوة نوعية تعكس التزامها في تنفيذ خطة التحول الرقمي للكويت، وقعت شركة إدارة المرافق العمومية عقدا مع شركة solutions by stc، التابعة لشركة stc، وذلك بهدف تجهيز مواقف السيارات التابعة لها في جميع مناطق الكويت بأحدث حلول التكنولوجيا المتقدمة، ومنها: كاميرات المراقبة الذكية (CCTV) ونظام التعرف التلقائي على لوحة السيارات (ANPR) ونظام الإرسال الهاتفي وخدمة الحوسبة السحابية وتخزين البيانات.



ويعبر توقيع هذا العقد عن اتخاذ شركة إدارة المرافق العمومية خطوات ثابتة وواضحة نحو تطبيق الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة وتقوم بتطبيقها الإدارة التنفيذية وفق برنامج زمني محدد، علما أن العقد يندرج ضمن سلسلة من الخطوات التي تسعى الشركة من خلالها للوصول إلى التحول الرقمي الكامل، علما أنه يوفر أيضا طرق دفع متطورة للجمهور والمشتركين منها خدمة الدفع عبر منصة KNET أو عبر تطبيق جوال خاص بشركة إدارة المرافق العمومية سيتم إطلاقه قريبا.



كما يشكل العقد محطة محورية وبداية جديدة بتاريخ الشركة المعاصر، لاسيما أنه يعتبر باكورة تطبيق الخطط التنموية المتطورة التي تنوي أن تطلقها الشركة لتحقيق أهدافها وتحديث مرافقها والارتقاء بخدماتها إلى أعلى المستويات، تماشيا مع أهداف استراتيجية الكويت 2035 لناحية الارتقاء بجودة الحياة وتقديم الخدمات الفعالة للمواطنين والمقيمين وتطوير البنى التحتية.



وأكد رئيس مجلس إدارة المرافق العمومية د.محمد العبدالجادر، أن الشركة تسعى للمساهمة بشكل فاعل في تنفيذ الاستراتيجية الإنمائية للكويت، لاسيما لناحية التحول الرقمي الذي يعتبر ركيزة أساسية تستند إليها «رؤية الكويت 2035»، حيث تسعى الدولة إلى اعتماد تقنيات ذكية ورقمية لتحسين خدماتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية.



وقال العبدالجادر «نحن نسير بخطى ثابتة على مسار التحول الرقمي تنفيذا لخطة الكويت 2035 من خلال المساهمة في تنفيذ بنية تحتية متطورة وتحديثها، فضلا عن تبني أفضل الممارسات العالمية والحلول المبتكرة».



وأضاف «ان توقيع العقد مع شركة solutions by stc هو من أولى خططنا التطويرية في مجال التحول الرقمي وسنضاعف الجهود لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن على جميع الأصعدة ضمن تنفيذ رؤية واستراتيجية الشركة».



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافق العمومية م.صالح العثمان «توقيع العقد هو ثمرة تنسيق حثيث امتد مع شركة solutions by stc لحوالي العام»، مشيرا إلى أن الشركة تسعى دائما لضمان أقصى درجات الراحة لعملائها بالتزامن مع الأهداف الاستراتيجية للكويت.



وقال «تسمح لنا الحلول الرقمية الجديدة بأن نقدم خدمة نوعية لعملائنا من خلال تنفيذ مشاريع تواكب احتياجاتهم مثل مرافق وقوف السيارات الذكية بدون تذاكر وتمكين الدفع من خلال تطبيق الجوال وغيرها. من خلال هذا العقد، سنقدم مفهوما جديدا بمجال المواقف الذكية في الكويت ونوفر تجربة مميزة للعملاء، منذ دخولهم المواقف حتى خروج سياراتهم منها».



وسيسهم مشروع تنفيذ نظام مواقف السيارات الذكي الشامل بتحسين التجربة للزوار والمستأجرين، كما سيسهل على المستخدمين عملية تحديد أماكن وقوف السيارات المتاحة دون عناء وسيبسط عملية الدفع من خلال تطبيق مخصص للهواتف المحمولة، بينما يسهل نظام التعرف التلقائي على لوحة أرقام السيارة (ANPR) إجراءات الدخول والخروج من دون تذاكر.



كما تسمح الإجراءات الأمنية المعززة بمراقبة جميع مواقع وقوف السيارات عن بعد، فيما توفر خدمة الإرسال الهاتفي الوصول السريع لفريق خدمة العملاء التابع لها. بالإضافة إلى ذلك، ومع ربط جميع الفروع بالمكتب الرئيسي، يمكن لشركة إدارة المرافق العمومية أن تحافظ على المراقبة في الوقت الفعلي لمتابعة خدمة مواقف السيارات وإيراداتها، في حين يضمن التخزين السحابي تسجيل ومراقبة الموقع بسهولة مع إمكانية الوصول والنسخ الاحتياطي في حال وقوع أي حوادث.



وهذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها إدارة المرافق العمومية عن التزامها بمسيرة التقدم في الكويت، فهي تقود عملية تطوير شاملة في إطار فلسفة واضحة قائمة على استنهاض نقاط القوة التي تتمتع بها لتعزيز مسيرة التنمية والتحول الرقمي في البلاد.



وكانت الشركة قد أعلنت في فبراير من العام 2022 عن تعاقدها المباشر مع بلدية الكويت بخصوص تسليم وتشغيل مشروع مواقف سيارات دسمان، والذي يعد من أكبر مواقف السيارات بالكويت، وهو من المواقف الذكية.



وفي أكتوبر من العام نفسه دشنت الشركة أول موقف سيارات من دون تذاكر، وهو الأول من نوعه في الكويت، بالتعاون مع بلدية الكويت، لتيسير حركة الدخول والخروج للعملاء دون الحاجة إلى إصدار تذاكر، بالإضافة إلى تزويد الموقف بأجهزة أمنية وكاميرات مراقبة للرصد والمتابعة التي تستخدم طريقة التعرف على لوحة السيارة وتوفير مزيد من الأمان، كخطوة نحو بناء نظام سلامة عالي الكفاءة.



وضمن مساعي الرقمنة الخاصة بها، أطلقت إدارة المرافق العمومية في مارس 2022 موقعها الإلكتروني الجديد على شبكة الإنترنت، الذي يأتي في إطار استراتيجيتها الجديدة لإعادة الهيكلة والتحول الرقمي ومكننة أعمالها إلكترونيا بغية تعزيز المكانة التشغيلية للشركة، وتوفير خدمات جديدة منها خدمة دفع وتجديد اشتراك مواقف السيارات وتسجيل دخول الموظف وغيرها.