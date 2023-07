مرحبا بكم في مستقبل توصيل الطعام والاستمتاع به في عام 2040، من جهاز الحاسوب إلى مائدة الطعام ومن المنضدة إلى الشاطئ، أطلقت «ديليفرو» تقريرا بعنوان SNACK TO THE FUTURE الذي يجمع رواد المستقبل والخبراء من عوالم الطعام والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لخلق رؤية تطلعية لكيفية تناول العالم للطعام بحلول 2040 والثورة التي ستحدث على طاولات العشاء لدينا.



وقالت المدير العام لشركة ديليفرو في الكويت وقطر سهام الحسيني: متحمسون لتقديم تقرير ديليفرو الأول Snack to the Future والتعمق في كيفية قدرة اتجاهات الطعام الحالية على توقع ملامح مشهد محبي الطعام لعام 2040، وبخبرتنا كرواد في مجال الطعام، نرى أن مستقبل توصيل الطعام في الكويت أكثر إشراقا من أي وقت مضى، مع ظهور العديد من المستجدات التي نتطلع لمتابعتها في القطاع. وسيشهد مستقبل الطعام الكثير من التطورات مع ظهور الذكاء الاصطناعي المخصص وتجارب تناول الطعام القائمة على الواقع الافتراضي، والممارسات الغذائية الواعية، وغيرها الكثير. ووفقا للتقرير الذي كتبته شركة أفنسير Avansere وساهم به كل من ويل شو الرئيس التنفيذي والمؤسس لديليفرو وأشخاص آخرين يعملون في ديليفرو فضلا عن مجموعة من الخبراء، فبعض أهم التوقعات والتطورات التكنولوجية لعام 2040 التي من المقرر أن تهز عوالم المستهلكين بحلول ذلك الوقت هي: جمال صالح للأكل: استعد لتكون شاهدا على اندماج صناعة الطعام والجمال أكثر من أي وقت مضى مع زيادة منتجات التجميل الصالحة للأكل مثل الآيس كريم المضاد للشيخوخة، وتوفير قوائم طعام تتضمن خيارات توازن الهرمونات في الجسم، وخطط الوجبات المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد: من وجبات الغداء المعبأة إلى وجبات الغداء المطبوعة، فالإعداد المسبق للطعام على وشك أن يصبح أسهل بكثير مع التقدم الذي أحرز في مجال الطباعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد.



كما ان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الشخصي أحد أكثر تنبؤات الطعام إثارة لعام 2040 هو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الشخصي لتقديم أفضل الاقتراحات.