في إطار التزامها المستمر بتوفير خدمات شاملة لعملائها في مرحلة ما بعد البيع، أطلقت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين «نيسان البابطين» مجموعة مبتكرة ومتنوعة من زيوت المحركات الأصلية، وعلى رأسها زيت 5W30 الاصطناعي بالكامل والذي يسهم بشكل فاعل في الارتقاء بأداء المحرك وحمايته. وتتميز زيوت نيسان الأصلية فئة 5W30 بمستويات لزوجة متوازنة تساعد في خفض الاحتكاك بمرحلة بدء تشغيل المحرك، وإطالة عمر أحزمة المحرك، خاصة عند درجات الحرارة المنخفضة.



وتضم مجموعة الزيوت الأصلية للمحركات من نيسان أربع فئات متميزة تتكون من خليط من الزيوت المعدنية وشبه الاصطناعية والزيوت الاصطناعية بالكامل، بما يلبي مختلف احتياجات العملاء، وتوفير أداء وحماية فائقين للمحركات. ويتميز زيت 5W30 الاصطناعي الذي طورته نيسان بأدائه المتفوق، حيث تم تصميمه لتقديم خمس مزايا فريدة تضمن أعلى معايير الجودة والأداء بما يتناسب والظروف المناخية والبيئة الاستثنائية التي تتميز بها المنطقة.



وفيما يلي نستعرض النقاط الخمس المهمة التي تؤكد أهمية استخدام فئة زيوت 5W30 من مجموعة زيوت نيسان الأصلية من أجل حماية المحركات والارتقاء بأدائها إلى مستويات أفضل:



اعتماد معيار SP القياسي من API: يتوافق زيت محرك نيسان الأصلي 5W30 عالي الجودة مع معيار SP من معهد البترول الأميركي (API)، ومع أعلى مواصفات الزيت المتوافرة من هذه الفئة في المنطقة، ويوفر زيت 5W30 حماية ضد اﻹشعال المبكر على السرعات المنخفضة (LSPI) والاحتراق غير الطبيعي، مما يقلل من احتمالية انكسار المكبس وتلف المحرك.



تحسين التسارع: يسهم استعمال زيت محرك نيسان الأصلي 5W30 في خفض مستويات الاحتكاك داخل المحرك بشكل كبير مما ينتج عنه تسارع أفضل للمحرك بنسبة 5% بالمقارنة بأداء الزيوت التقليدية من نفس درجة اللزوجة. كما يوفر استخدام هذه الفئة من الزيوت تجربة القيادة أكثر حيوية وتفاعلا وتحسين أداء المحرك بشكل لافت نحو حدوده القصوى.



تعزيز الكفاءة: تجاوزت نتائج زيت محرك نيسان الأصلي 5W30 متطلبات GF-6A الخاصة بتحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 1%، لتصل إلى نسبة 3%. وعلى الرغم من أن تحسين الكفاءة يعتمد على عوامل خارجية متعددة تشمل أساليب القيادة وظروف الطريق والمناخ، إلا أن زيت 5W30 الاصطناعي بالكامل، يساعد السائقين على توفير استهلاك الوقود والحد من التأثير على البيئة.



تخفيف ضجيج المحرك: تم تصميم زيت نيسان 5W30 الاصطناعي بالكامل لتوفير لزوجة أفضل وخفض ضجيج المحرك، بالمقارنة بزيوت المحركات التقليدية، حيث يقلل زيت 5W30 من ضجيج المحرك بنسبة تصل إلى 32% عند التسارع، ويوفر للسائقين فرصة للاستمتاع بتجربة قيادة انسيابية وأكثر هدوءا.



تقليل الاهتزاز: تساعد درجة اللزوجة المتفوقة لزيت محرك نيسان الأصلي 5W30 أيضا في تقليل الاهتزاز داخل المحرك، وذلك بنسبة 24% أثناء التوقف وبنسبة 16% أثناء القيادة عند لفات محرك أقل من 2000 دورة في الدقيقة.



تجدر الإشارة إلى أن مجموعة زيوت نيسان الأصلية تخضع لاختبارات صارمة تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة والأداء. ويتوفر زيت محرك نيسان الأصلي 5W30 وغيره من الزيوت الأصلية لدى شبكة شركاء نيسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، ولبنان والأردن. وتعد زيوت المحركات الأصلية جزءا من مجموعة منتجات ما بعد البيع لدى نيسان في الشرق الأوسط، والتي تشمل أكثر من ثلاثة ملايين قطعة غيار، بما في ذلك بطاريات نيسان الأصلية وإكسسوارات نيسان الأصلية.