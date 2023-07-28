هادي العنزي



تلقى منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين (تحت 16 سنة) خسارته الثانية في البطولة الخليجية الـ 17 لكرة السلة للناشئين، وجاءت على يد المنتخب القطري 47-70 نقطة، بعد خسارة أولى من المنتخب السعودي مستضيف البطولة، ليصل الأزرق إلى النقطة الثانية، في المركز الثالث، خلف المنتخبين القطري والسعودي تواليا (4 نقاط لكل منهما)، فيما حل المنتخب البحريني في المركز الرابع وبفارق التسجيل عن الكويت، وذلك بعد خسارته من المنتخب السعودي 71-61، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



وتقام مساء غد السبت مباريات الدور قبل النهائي للبطولة، حيث يلتقي أول الترتيب مع الرابع في الـ 5 مساء، ويتبعها في الـ 7 مساء مواجهة تجمع الثاني مع الثالث، على أن تختتم البطولة مساء الأحد بإقامة المباراة النهائية، ويتأهل الفريقان اللذان يصلان إلى المباراة النهائية إلى كأس آسيا للناشئين التي ستقام سبتمبر المقبل في العاصمة القطرية (الدوحة).



من جانبه، أكد لاعب منتخبنا الوطني سليمان الفيلكاوي ان الأزرق عازم على تقديم أفضل المستويات في المرحلة المقبلة من البطولة، وقال: «حرص منتخب قطر على استغلال أخطاء لاعبي الأزرق، وهذا ما جعلهم يخرجون بنقطتي المباراة، وفي المجمل البطولة لا تزال قائمة، والحظوظ قائمة، ونعد الجماهير بالأفضل».