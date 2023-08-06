الدعيج: النتائج المالية القوية والتوصية بالتوزيع النقدي تعكسان الأداء التشغيلي المتميز للبنك

«التجاري» أظهر التزاماً قوياً بالمسؤولية الاجتماعية.. وأصدر أول تقرير شامل عن الاستدامة

البنك مُجهز بأحدث التقنيات والخدمات الرقمية.. ويواصل تطويرها وفق أفضل المعايير العالمية

نواصل دعم «لنكن على دراية» لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين مختلف شرائح المجتمع



أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، والمنتهي في 30 يونيو 2023، حيث حقق البنك قفزة في صافي أرباحه بنسبة 57.4% لتصل إلى 69.2 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع صافي أرباح بلغ 44 مليون دينار للنصف الأول من 2022.



وأوضح البنك في بيان صحافي، أن ربحية السهم للفترة الحالية بلغت نحو 36.8 فلسا للسهم الواحد، مقارنة مع 22.2 فلسا بنفس الفترة من 2022، وقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع 12% أرباحا نقدية مرحلية على المساهمين، وذلك بواقع 12 فلسا للسهم الواحد.



المؤشرات المالية



وأشار البنك إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 33.5% لتصل إلى 57.1 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك مقارنة بمبلغ 42.8 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2022، وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 6.9% إلى 21.6 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 20.2 مليون دينار بالنصف الأول من 2022.



وارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 12.7% ليصل إلى 4.3 ملايين دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنة بمبلغ 3.8 ملايين دينار لنفس الفترة من عام 2022، وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 3.2% لتصل إلى 2.38 مليار دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنة بمبلغ 2.31 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2022.



وقد بلغ إجمالي الأصول 4.2 مليارات دينار بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 4.3 مليارات دينار بنهاية يونيو 2022، بانخفاض 1.8%، وجاءت النسب الرقابية قوية ولا تزال أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 16.1%، ونسبة تغطية السيولة 264.5%، ونسبة صافي التمويل المستقر 112.6% ونسبة الرفع المالي 10.8%.



نمواً قوياً



وقد استهل رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح، تعليقه على النتائج المالية لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2023، قائلا: «إن صافي الربح لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2023 قد بلغ 69.2 مليون دينار ويعكس نموا قويا على أساس سنوي مقارن مقداره 25.2 مليون دينار أو نسبة مقدارها 57.4%».



وأضاف الدعيج: «النتائج المالية للفترة والتوصية بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 12 فلسا للسهم الواحد، تعكس الأداء التشغيلي المتميز للبنك التجاري والذي جاء مدفوعا بمعدلات الفائدة المرتفعة، حيث تحققت زيادة في الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 6.9% ونموا بنسبة 12.7% في إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية، إضافة إلى أن عملية استرداد مخصصات خسائر القروض من عملاء مختلفين قد ساهمت في انخفاض حجم المخصصات وبالتالي زيادة الربحية الصافية للبنك».



وأشار إلى أن الأداء التشغيلي القوي ساهم في تحسن كبير في مقاييس الأداء الرئيسية، إذ ارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 2.70% للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بنسبة مقدارها 2.04% لنفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 31.3% مقارنة بنسبة مقدارها 34.4% لنفس الفترة من العام السابق.



تطورات الأعمال



وقد افتتح التجاري فرعا جديدا مجهزا بأحدث التقنيات والخدمات الرقمية في الخيران لتلبية احتياجات العملاء، علاوة على ذلك، تم تقديم خدمة «حجز موعد» حيث يمكن للعملاء حجز موعد من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية من أجل التقديم للحصول على قرض. كما قام البنك بنقل فرعه في السالمية وافتتح فرعا بديلا في السلام مول مجهزا بأحدث التقنيات المصرفية.



أوضح الدعيج أن البنك مجهز بأحدث التقنيات والخدمات الرقمية ويواصل تطويرها وفق أفضل المعايير المطبقة في الصناعة المصرفية الرقمية بما يمكنه من مواصلة رحلته الناجحة في التحول الرقمي من خلال تحسين منصاته الرقمية وتقديم خدمات جديدة ومميزة للعملاء.



وفي هذا الصدد، يمكن للعملاء الآن تقديم «شكاواهم التعاقدية» رقميا من خلال تطبيق التجاري على الهواتف الذكية دون الحاجة لزيارة الفرع، ما يؤدي إلى توفير الراحة للعملاء وتخفيف الضغط على الفروع، ويمكن العميل من التتبع الرقمي للشكاوى.



وبالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان العملاء أيضا تقديم طلب «إغلاق الحساب» و«إعادة تنشيط الحساب الخامل» بصورة رقمية، وتمت إدخال ميزات إضافية إلى تطبيق التجاري على الهواتف الذكية لتسهيل وتعزيز التحويلات الدولية.



وقد تم تعزيز مراكز الخدمات المصرفية الذاتية «Business Island» المتوافرة الآن في معظم فروع التجاري بميزات إضافية لتسهيل رحلة العميل من خلال توفير خدمات سلسة ومميزة من خلال نقطة واحدة.



الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية



وقد أظهر التجاري التزاما قويا بالمسؤولية الاجتماعية على مدار العام. وعلى هذا النحو، أصدر البنك أول تقرير شامل عن الاستدامة لعام 2022. وقد غطى التقرير جميع مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وألقى الضوء على مساعي البنك نحو التمويل المستدام والتحول الأخضر والمسؤولية الاجتماعية في مجال خلق الوظائف والتعامل مع الفعاليات المجتمعية المختلفة كبنك مسؤول اجتماعيا.



وعلى صعيد توعية العملاء، يواصل التجاري دعمه للعام الثالث لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين مختلف شرائح المجتمع. وواصل البنك استخدام قنواته وحساباته الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء بأهمية حماية معلوماتهم المصرفية من محاولات الاحتيال.



واختتم الدعيج تصريحه بالإعراب عن شكره وتقديره لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى على إشرافهم ودعمهم للقطاع المصرفي، والشكر موصول للإدارة التنفيذية للبنك وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل وجهودهم الحثيثة لجعل التجاري الاختيار المميز للعملاء.