تعاون كويتي ـ عراقي لتأمين الحدود البحرية الشمالية من عمليات التهريب

رجال خفر السواحل على استعداد للتصدي لأي اختراق أمني

زوارق وقوارب اعتراضية مجهزة لإحكام السيطرة الأمنية

تنسيق مع هيئة البيئة من خلال الحملات البحرية المفاجئة

نقاط تفتيش بحرية ثابتة ومتحركة في المياه الإقليمية الكويتية

استخدام الأسلحة وإطلاق النار في حال الاشتباك مع المهربين

مطاردة المهربين وعمل كمائن بحرية بالتنسيق مع جهات أمنية

تعاون كويتي ـ سعودي ـ عراقي ـ إيراني في مجال حماية الأمن البحري ومكافحة الجريمة والتهريب

منتسبو «خفر السواحل» يتمتعون بقدرة عالية في الاقتحام واستخدام الأسلحة والرماية

عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات والمواد الكيميائية المحظورة الأكثر خطورة

الكويت من أكثر الدول حزماً في مكافحة عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية

إعادة المتسللين إلى بلدهم الأصلي بصورة قانونية بالتنسيق مع الجهات الديبلوماسية

بعض سفن الشحن والصيد تتجاوز على البيئة برمي النفايات والمخلفات في البحر

حاوره: منصور السلطان



تعد الإدارة العامة لخفر السواحل العين الساهرة على حماية بحر الكويت عبر مراقبة السواحل والمياه الإقليمية وحمايتها من التهريب بشتى أنواعه والهجرة غير الشرعية او التسلل.



ويقوم رجال خفر السواحل على مدار الساعة بمهام البحث والإنقاذ، وتقديم أنواع المساعدة المختلفة وإدارة النقل البحري في البلاد، إضافة الى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.



مدير عام الإدارة اللواء طلال المونس تحدث لـ «الأنباء» عن عمل الإدارة، وأكد ان المياه الإقليمية للكويت مراقبة بواسطة منظومة رادارية تعمل على مدار الساعة متصلة بغرفة عمليات مركزية وعلى اتصال مباشر مع زوارق وقوارب اعتراضية مجهزة لإحكام السيطرة الأمنية. وكشف اللواء المونس عن تعاون مشترك بين الكويت والسعودية وإيران والعراق لحماية الأمن البحري ومكافحة التهريب والجريمة، مشددا على ان رجال خفر السواحل يتمتعون بقدر كبير من الخبرة في التعامل مع اي اختراق أمني والتصدي له باستخدام كل الوسائل. وفيما يلي التفاصيل:



الإدارة العامة لخفر السواحل لها دور كبير ومهم في تأمين حدودنا الإقليمية وحفظ الأمن، هل تحدثنا عن دورها وعملها والجهات التابعة لها؟



٭ تعتبر الإدارة العامة لخفر السواحل من أقدم الإدارات في وزارة الداخلية حيث تم انشاؤها في عام 1954 تحت مسمى قوة خفر السواحل ومرت بمراحل عديدة الى ان صدر قرار وزاري رقم 1682 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي في عام 2001 وأصبحت الإدارة العامة لخفر السواحل حيث تتبعها ادارة العمليات وإدارة التشكيلات البحرية وإدارة الأمن البحري، والإدارة الفنية وإدارة الخدمات الإدارية والصيانة ومركز التدريب التخصصي وإدارة النقل البحري وإدارة التدقيق والجودة، ويشمل دور الإدارة العامة لخفر السواحل في مراقبة السواحل والمياه الإقليمية وحمايتها ومكافحة الجريمة والتهريب بشتى انواعه والهجرة غير الشرعية (التسلل) والقيام بمهام البحث والانقاذ وتقديم المساعدة وادارة النقل البحري في البلاد والقيام بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية في الدولة.



هل مياه الكويت مراقبة بأحدث الأجهزة المطورة؟ وهل الرادارات الخاصة بالمراقبة تعمل على مدار الساعة؟



٭ تستخدم الادارة العامة لخفر السواحل احدث الاجهزة والمعدات في مراقبة السواحل والمياه الاقليمية من خلال المنظومة الرادارية التي تعمل على مدار الساعة وهذه التكنولوجيا تتطور باستمرار وحاليا جار العمل على تطويرها بأحدث وسائل المراقبة لتدعم العديد من الجهات العاملة في المياه الاقليمية لتكون عنصرا مساعدا في تطبيق القرارات الخاصة لكل جهة، بالإضافة الى ذلك فان هناك زوارق وقوارب اعتراضية مجهزة بأحدث وسائل المراقبة والرادارات وأجهزة الاتصال لفرض الأمن وإحكام السيطرة الأمنية في المياه الاقليمية الكويتية.



هل رجال خفر السواحل على قدرة عالية في التعامل مع أي اختراق أمني؟ وهل هناك خروقات أمنية تم التعامل معها؟



٭ نعم رجال خفر السواحل على قدرة عالية في التعامل مع اي اختراق امني وفي التصدي للتهديدات الأمنية المحتملة على السواحل والمياه الاقليمية للدولة، ويتلقون التدريب اللازم لذلك بما في ذلك التدريب العسكري والتدريب على اجراءات التفتيش والاقتحام واستخدام الأسلحة والرماية والتقنيات الأمنية الحديثة ومكافحة الجريمة البحرية من خلال مركز تدريب تخصصي يعمل بالتنسيق مع الادارة العامة للتدريب في قطاع التعليم لوضع الخطط والبرامج التدريبية المحلية والخارجية وعقد الدورات وورش العمل لرفع كفاءة العنصر البشري في الادارة العامة لخفر السواحل من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين.



أما ما يتعلق بالخروقات فلكل حدث اجراءات يتم التعامل معه بكل حزم وفق الاجراءات القانونية.



نسمع بين الحين والآخر عن اطلاق نار بين رجال خفر السواحل ومهربين في المياه الإقليمية ناحية العراق؟



٭ يعمل رجال خفر السواحل بشكل مستمر على حماية المياه الإقليمية للدولة ومنع اي تهديدات أمنية محتملة وتتخذ جميع الاجراءات القانونية والأمنية المناسبة والتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الدولة مثل الادارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأخرى في المنطقة.



كما ان الأمن البحري في المنطقة يمثل تحديا أمنيا مستمرا ويتطلب التعاون والتنسيق للتصدي الي تهديدات أمنية محتملة في المياه الإقليمية وضمان سلامة المياه البحرية.



ما هو الجانب الأكثر خطورة في عمليات التهريب؟



٭ تتعدد الجوانب الخطيرة في عمليات التهريب ويمكن تلخيصها فيما يلي:



خطر الأمن القومي: ان يتضمن التهريب البحري عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات والمواد الكيميائية الخطرة والتي يمكن ان تشكل تهديدا خطيرا على الأمن القومي.



خطر على الصحة العامة: ان يشمل التهريب البحري عمليات تهريب المخدرات بأنواعها والمواد المسكرة والتي يمكن ان تشكل خطرا على الصحة العامة.



خطر على البيئة البحرية: ويتضمن عمليات تهريب المواد الخطرة والملوثات البيئية والتي يمكن ان تسبب تلوثا خطيرا للبيئة البحرية والسواحل وتؤثر على الحياء والصيد والاقتصاد وصحة الإنسان.



خطر السلامة البحرية: ويتضمن التهريب استخدام سفن ومراكب بحرية غير آمنة والتي لا تلتزم بالمعايير البحرية مما يتسبب في خطر على سلامة الافراد والسفن والمراكب الأخرى في المياه الإقليمية.



خطر الأمن الشخصي: يمكن ان يتعرض الأفراد المشاركون في عملية التهريب البحري او القوة الأمنية لمكافحة التهريب للخطر الشخصي حيث يمكن ان يتعرضوا للاصابة او الوفاة في حال تعرض السفن او المراكب البحرية المستخدمة في عمليات التهريب للغرق او الحوادث البحرية الأخرى.



بشكل عام يعتبر التهريب البحري خطرا شديدا على الأمن القومي والصحة العامة والبيئة والسلامة البحرية والأمن الشخصي، ويتطلب تعاونا وتنسيقا محليا واقليميا ودوليا فعالا لمكافحته والحد من تأثيراته السلبية.



كيف يتم التعامل مع المتسللين؟



٭ تتعامل دوريات خفر السواحل بشكل حازم مع أي حالة تسلل من البحر او أي محاولة للهجرة غير الشرعية الى البلد وذلك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الوطنية والدولية المعمول بها وتتمثل الخطوات الاساسية في الكشف والتحذير حيث يتم استخدام وسائل وأدوات للكشف عن أي محاولة للتسلل من البحر او الهجرة غير الشرعية وذلك باستخدام التقنيات الحديثة مثل الرادارات وكاميرات المراقبة، والخطوة الثانية في القبض والتحقيق حيث يتم اجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الأسباب والدوافع والمسؤوليات ومصدر التمويل لعملية التسلل، والخطوة الثالثة هي اعادتهم الى بلدانهم الاصلية بصورة قانونية وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة الدولية ويتم التنسيق مع الجهات الديبلوماسية.



بشكل عام تعتبر الكويت من اكثر الدول في المنطقة حزما في مكافحة التسلل والهجرة غير الشرعية من البحر وتتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ على النظام العام والسيطرة على الحدود البحرية للبلاد.



هل هناك تعاون بينكم وبين نظرائكم في إيران والعراق والسعودية؟



٭ يتمتع خفر السواحل الكويتي بعلاقات جيدة مع نظرائه في دول المنطقة بما في ذلك الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية ويتم التعاون بيننا في مجالات عديدة تتعلق بحماية الأمن البحري وضمان سلامة المياه البحرية ومكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود، ويعتبر هذا التعاون بين خفر السواحل ونظرائه في دول المنطقة مهما وفعال في تحقيق الأمن البحري وحماية الموارد البحرية والحد من الجريمة العابرة للحدود ويتم التعاون بشكل مستمر ومنتظم لتعزيز الأمن البحري في المنطقة بشكل عام.



كثيرا ما نرى زوارق خفر السواحل تجول في المياه الإقليمية، هل دورها فقط التجوال أم هناك مهام أخرى؟



٭ لا يقتصر دور خفر السواحل على التجوال في المياه الاقليمية فقط، بل يقوم بمهام عدة تتعلق بحماية الأمن البحري وحفظ النظام العام وضمان سلامة الملاحة البحرية، وتشمل هذه المهام على سبيل المثال لا الحصر مراقبة الحركة الملاحية، حيث يقوم خفر السواحل بتنظيم حركة السفن والمراكب البحرية وإدارة الأزمات في حالة الحوادث الملاحية او الكوارث البحرية ومكافحة الجريمة البحرية والتي قد تشمل تهريب الممنوعات والأسلحة والمخدرات والإرهاب والقرصنة وغيرها من الأنشطة غير الشرعية.



ومراقبة الصيد وحماية الموارد البحرية من خلا تنفيذ قوانين إدارة الثروة السمكية وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



والبحث والإنقاذ من خلال تقديم المساعدة والإنقاذ للمراكب والسفن والأفراد في حالات الطوارئ والكوارث البحرية، بالإضافة الى ذلك يقوم خفر السواحل بتقديم الدعم للجهات الحكومية الأخرى وذلك من تنفيذ القوانين والأنظمة التابعة لهذه الجهات.



وبشكل عام يتمتع خفر السواحل بقدرات ومهارات عالية في مجال الأمن البحري وحماية الموارد البحرية ويقوم بمهام حيوية في ضمان الأمن والاستقرار في المياه الإقليمية وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للكويت في تطوير القطاع البحري.



هل نستطيع أن نقول إن حدودنا البحرية الشمالية آمنة؟



٭ تعتبر حدود الكويت البحرية وخاصة المنطقة الشمالية ذات أهمية بالغة وتتعرض لتحديات عدة من بينها عمليات التهريب والصيد غير القانوني، ولكن التعاون المشترك الدائم بين خفر السواحل الكويتي والقوة البحرية الكويتية والقوة البحرية العراقية يعمل على تعزيز الأمن البحري والحد من التحديات التي تواجد المنطقة وضمان السلامة البحرية وتطوير العمل المشترك في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار في المياه الاقليمية.



بعض مهربي المخدرات يدخلون المياه الاقليمية ليلا ويسقطون كميات المخدرات في البحر وتحديدها عبر تقنية GPS كيف يتم التعامل معهم؟ وهل يتم اكتشاف المخدرات؟



٭ تعد مكافحة تهريب المخدرات في المياه الاقليمية من التحديات الأمنية المهمة، وتستخدم خفر السواحل تقنيات متطورة لمراقبة المياه الاقليمية الكويتية ومستمرة في تطويرها ومن خلال المنظومة الرادارية وهي تعمل على مدار الساعة ويعمل على تشغيلها كادر وطني متميز ولديه الخبرة الكافية في تحديد المراكب المشتبه بها، بالإضافة الى وضع بعض الاجراءات في عملية دخول المياه الاقليمية للحد منها ومنع تمكن مراكب المهربين من إلقاء المخدرات في المياه الإقليمية.



كما ان هناك تعاونا لخفر السواحل مع أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في المنطقة في تبادل المعلومات والخبرات وتحديد مصادر تهريب المخدرات ومكافحتها، وكذلك التعاون المستمر مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات والمشاركة الميدانية في ضبط العديد من مهربي المخدرات بحرا وتتبعها برا وضبط المشاركين في تهريبها.



هل هناك شروط للدخول للبحر للمواطنين والمقيمين؟



٭ توجد بعض الشروط التي يجب على المواطنين والمقيمين الالتزام بها عند دخول البحر وذلك لضمان السلامة العامة والحفاظ على البيئة البحرية ولتجنب العقوبات والمخالفات والغرامات المترتبة على عدم الالتزام وتشمل الحصول على رخصة القيادة البحرية والالتزام بالقواعد والتعليمات البحرية وشروط الأمن والسلامة البحرية والتحقق من حالة الطقس وتجنب الخروج في حالات طقس سيئة او عواصف، وارتداء ملابس السلامة المناسبة مثل سترات النجاة لتجنب الغرق في حالة وقوع حادث بحري وعدم التلوث البحري حيث يجب عدم رمي النفايات والالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على البيئة البحرية والالتزام بالحدود البحرية وعم تجاوزها وعدم الدخول في المناطق المحظورة.



لماذا لا يتم التنسيق بينكم وبين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمعرفة أعداد زوارق وسفن الصيد؟



٭ على العكس هناك تعاون بين الإدارة العامة لخفر السواحل والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيما يتعلق بمراقبة مشتركة لقوارب الصيد أثناء مزاولتها للصيد في المياه الإقليمية والتأكد من جميع الاشتراطات، كما يتم تبادل المعلومات بين الجهتين لتحديد المناطق المشبوهة في الصيد المخالف والصيد الجائر، وتبادل المعلومات بإعداد سفن وقوارب الصيد علما بأن عملية تسجيل القوارب تكون لدى ادارة النقل البحري التابعة للادارة العامة لخفر السواحل حاليا وجميع البيانات متوافرة لدينا.



نسمع بين الحين والآخر عن تعطل في المنظومة الأمنية الرادارية؟



٭ المنظومة الرادارية هي نظام حيوي للمراقبة والتحكم ولفرض السيطرة على تحقيق الأمن والسلامة البحرية في المياه الإقليمية، ومن الممكن أن تتعرض هذه المنظومة لأعطال فنية وهذا أمر طبيعي في أي نظام تقني، ولكن يتم التعامل مع هذه الأعطال من خلال فريق الصيانة المختص والذي يعمل على لإصلاح الاعطال بأسرع وقت ممكن وضمان استمرار عمل المنظومة الرادارية بشكل صحيح.



عمليات مطاردة المهربين وتجار المخدرات في البحر هل تتم وفق أوامر قيادية أم تصرف لحظي؟ وهل رجال خفر السواحل يمتلكون أوامر بإطلاق النار فورا في حال حدوث اختراق أمني؟



٭ هناك حالتان لعمليات مطاردة المهربين وتجار المخدرات في البحر، الأولى تتم عملية المطاردة من خلال الخطط المحكمة ومن خلال تبادل المعلومات ووضع الكمائن للمهربين وتكون عملية المطارد بناء على أوامر قيادية وفق تنسيق وتعاون فعال بين الجهات المعنية، أما الحالة الثانية فمن خلال عمليات الرصد والمراقبة من قبل زوارق الدورية او المنظومة الرادارية يتم الاخذ بالأوامر من القائد آمر المجموعة العاملة.



وبالنسبة لإطلاق النار فإنه يتم تنفيذ ذلك وفقا للاجراءات والقواعد المحدد والمنظمة لقواعد الاشتباك والتي تتضمن اجراءات واضحة ومحددة للتعامل مع الأوضاع الأمنية الخطرة في المياه الاقليمية.



هل تواجه الادارة العامة لخفر السواحل نقصا في العنصر البشري؟



٭ نعم، تواجه الادارة العامة لخفر السواحل بعض النقص في العنصر البشري، هذا يعتبر تحديا أمام جهودها في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المياه الاقليمية. ولكن يتم التعامل مع هذا التحدي من خلا وضع الحلول والخطط لتوفير العنصر البشري المدرب بالتعاون مع قطاع التعليم والتدريب ومن بين هذه الحلول هي اطلاق دورات خاصة لخفر السواحل.



هل يتم عمل دورات خارجية لرجال خفر السواحل لرفع مستوى الكفاءة لديهم؟



٭ ان الادارة العامة لخفر السواحل تولي اهتماما كبيرا بتعزيز مستوى الكفاءة والتدريب المستمر لرجالها وتستخدم مختلف الطرق والوسائل لتحقيق ذلك، بما في ذلك اجراء دورات تدريبية خارجية والمشاركة في التمارين وورش العمل المختلفة، وتشارك ايضا في العديد من النشاطات والتدريبات المختلفة مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالأمن البحري بما في ذلك الاسطول الخامس في مملكة البحرين والمنظمة البحرية الدولية IMO) ) وغيرها من الجهات.



يمكن القول ان الخلفية البحرية التي يتمتع بها رجال خفر السواحل من ضباط وضباط صف وافراد ومدنيين تمثل قاعدة قوية لتعزيز مستوى الكفاءة والتدريب في المستقبل وتمكنهم من مواجهة التحديات والاحداث الطارئة المختلفة في المياه الاقليمية بكفاءة عالية.



هل توجد نقاط تفتيش في البحر؟



٭ نعم توجد نقاط تفتيش في البحر، وتعتبر جميع دوريات خفر السواحل في المياه الاقليمية نقاط تفتيش وتتمثل مهمة هذه النقاط في تفتيش السفن والقوارب واليخوت وغيرها من الوسائل البحرية للتأكد من امتثال هذه الوسائل للقوانين الأمنية البحرية المختلفة.



كما أن هذه الاجراءات تهدف الى ضمان سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على الأمن البحري ومنع الجريمة وتحقيق الامتثال للقوانين والانظمة البحرية والصحية والبيئية.



كيف يتم التعامل مع أشخاص لا يحملون إثباتات شخصية يقومون بصيد الأسماك بطراد صيد خاص؟



٭ يجب على الأشخاص الذين يقومون بصيد الأسماك بواسطة طراد صيد خاص الامتثال للقوانين والانظمة المنظمة لعملية الصيد ويتم ذلك من خلال الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة.



وتحدد هذه الهيئات مواقع الصيد والمعدات المسموح بها والتراخيص اللازمة لقوارب الصيد وقوارب النزهة، وعلى الأشخاص الذين يرغبون بالقيام بعملية الصيد ان يتبعوا جميع الاجراءات المطلوبة



والالتزام بجميع القوانين المنظمة لعملية صيد الاسماك والحفاظ على الموارد السمكية والبيئة البحرية.



وبشأن مسألة الإثباتات الشخصية فإنه حاليا يمكن للافراد استخدام تطبيق هويتي لتقديم الاثبات اللازم، وعدم الحاجة لحمل الأوراق الرسمية في بعض الحالات.



كيف يستطيع صياد السمك معرفة المياه الاقليمية الكويتية، وعدم تجاوزها؟



٭ لمعرفة المياه الاقليمية الكويتية وتجنب تجاوزها، يجب على جميع قادة الوسائط البحرية بما في ذلك صيادو السمك حمل رخصة القيادة البحرية والتأكد من امتلاك الخبرة اللازمة في القيادة ومعرفة العلامات الملاحية وخطوط الطول والعرض البحرية التي تحدد المياه الإقليمية، كما يجب عليه تجهيز قاربه بجهاز تحديد المواقع GPS)) وذلك لتجنب الخروج عن المياه الاقليمية والتأكد من بقائه داخل الحدود حتى يتفادى الاجراءات القانونية جراء خروجه.



ما مخالفة الصيد في جون الكويت؟



٭ يعتبر جون الكويت منطقة يحظر الصيد بها على قوارب الصيد بشكل عام، حيث حظرت الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الصيد في هذه المنطقة للحفاظ على المخزون السمكي وتحسين البيئة البحرية، وتشمل العقوبات التي فرضتها الهيئتان على المخالفين في هذه المنطقة غرامات وإجراءات قانونية قاسية، بالإضافة إلى أنه يتعين على قوارب النزهة التي ترغب في الصيد باستخدام معدة الصيد (الخيط ) والتقدم بتصريح صيد الأسماك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للبيئة وذلك لتجنب المخالفات والغرامات المالية.



كثيرا ما نسمع عن مشاكل صائدي الأسماك العراقيين مع رجال خفر السواحل ما هي الأسباب؟



٭ هذه المشاكل مفتعلة وان ما تقوم به دوريات خفر السواحل هو حماية للمياه الاقليمية ورصد وضبط جميع الوسائل المخالفة لصيد الأسماك في المياه الاقليمية الكويتية، كما ان هناك بروتوكول تعاون ما بين القوة البحرية العراقية والكويتية، وتم من خلالها وضع اجراءات متفق عليها، وفي حال ضبط اي سفينة صيد عراقية، يتم اتخاذ التعهد ضدها وتسليمها رسميا للقوة البحرية العراقية وفي حال تكرار المخالفة يتم مصادرة الاحياء المائية ومعدات الصيد وتسليمها للقوه البحرية العراقية.



كما انه توجد علاقات تعاون جيدة بين الجانبين وتتمثل هذه العلاقات في التجاوب المباشر بين غرف العمليات وعلى مستوى القيادة في الجانبين.



ما الطريقة للحد من تجاوزات صائدي الأسماك؟



٭ تقع مسؤولية الحد من تجاوزات صائدي الأسماك على عاتق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حيث هي الجهة صاحبت الاختصاص والمسؤولة على جميع قوارب وسفن الصيد.



حدثنا عن تجاوزات البيئة التي يقوم بها صائدو الأسماك وسفن الشحن؟



٭ يقوم بعض صائدي الأسماك وسفن الشحن بارتكاب العديد من التجاوزات البيئية في المياه الاقليمية الكويتية ومن بين هذه التجاوزات رمي النفايات والمخلفات الصلبة والسائلة في المياه الاقليمية مما يؤدي الى تلوث المياه وتأثيرها على البيئة البحرية والسمكية، كما يقوم البعض للأسف باستخدام اساليب صيد غير مستدامة والتي تؤدي الى انخفاض عدد الأسماك وتقليل المخزون السمكي في المياه الاقليمية، وتسرب النفط ومواد التلوث من السفن الناقلة والتي تؤدي الى تلوث المياه والأسماك والحياة البحرية، واستخدام المواد الكيميائية والمبيدات في صيد الاسماك مما يؤدي الى تلوث المياه والاضرار بالاسماك والحياة البحرية الاخرى، وكل تلك التجاوزات تؤثر على البيئة البحرية وتهدد المخزون السمكي، لذا يتعين توعية الصيادين والسفن الناقلة بأهمية الالتزام بالقوانين والانظمة الخاصة بصيد الاسماك والحفاظ على البيئة البحرية.



هل هناك تنسيق بينكم وبين هيئة البيئة فيما يخص المخالفين؟



٭ نعم هناك تعاون مميز بين الادارة العامة لخفر السواحل والهيئة العامة للبيئة، ويتضمن هذا التعاون القيام بحملات مفاجئة مشتركة في المياه الاقليمية وداخل النقع البحرية ومن خلال هذه الحملات يتم ضبط المخالفين وتحرير المخالفات وحجز القوارب واتخاذ جميع الاجراءات القانونية، وكذلك هناك تعاون مع شرطة البيئة التي تقوم بتحرير المخالفات في المياه الاقليمية والجزر البحرية.



سفن الشحن الكبيرة التي تدخل المياه الإقليمية في طريقها الى الموانئ، هل لكم دور في عملية دخولها ومرافقتها حتى الميناء؟



٭ نعم، بعدما تم نقل ادارة النقل البحري الى الادارات التابعة للادارة العامة لخفر السواحل، اصبح دورها اساسيا في اصدار التصاريح اللازمة للسفن ومراقبتها حتى وصولها الى الميناء، كما تم تسهيل عملية اصدار التصاريح من خلال موقع خاص بذلك ويتم مراقبة هذه السفن باستخدام المنظومة الرادارية وفي المستقبل من خلال مشروع المنظومة الرادارية سيتم انشاء مركز خاص لمراقبة السفن باستخدام نظام (VTS) والذي سيساعد على تحسين مراقبة السفن وتوفير الأمان الملاحي في المياه الاقليمية الكويتية، ومن خلال هذه الاجراءات يمكن لخفر السواحل التأكد من الامتثال للقوانين والانظمة الملاحية البحرية والحفاظ على الأمن البحري والبيئة البحرية في المنطقة.



حدثنا عن دوركم والخطة الخاصة لموسم الصيف؟



٭ يقوم خفر السواحل بدور مهم في حماية الأمن البحري والحفاظ على السلامة البحرية في المياه الاقليمية الكويتية وتوجد لدينا خطة يتم تحديثها سنويا لموسم الصيف للتعامل مع عدد من التحديات التي تواجهه ومن بينها (الجت السكي) حيث يقوم خفر السواحل بتشديد الرقابة ومراقبة استخدام الجت السكي في المياه الاقليمية وتحديد المناطق المخصصة لها، والتأكد من الالتزام بها، كما نقوم بتجهيز خفر السواحل بالمعدات اللازمة ووضع خطة مشتركة مع ادارة الانقاذ البحري للحد من حالات الغرق وتنفيذ حملات توعوية للجمهور بأهمية ارتداء معدات السلامة البحرية واتباع ارشادات السلامة على الشواطئ مع الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وزارة الداخلية، والقيام بتشديد الرقابة على القوارب والجت السكي والتأكد من الالتزام بالنظم والقوانين المنظمة للنشاطات البحرية، وتوفير الأمن في الجزر البحرية وتعزيز الرقابة على الشواطئ والجزر والمحافظة على الآداب العامة، حيث تم مؤخرا إنشاء نقاط أمنية في بعض الجزر لتحسين الرقابة وتوفير الأمن، وبشكل عام تقوم خطة خفر السواحل لموسم الصيف بتعزيز الرقابة والمراقبة على السواحل والمياه الاقليمية وتحسين الاجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية وتوعية مرتادي البحر والشواطئ بأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاطات البحرية.



الحوادث البحرية التي تقع للمواطنين والمقيمين كيف يتم التعامل معها؟



٭ يتعامل خفر السواحل مع الحوادث البحرية التي تقع للمواطنين والمقيمين بطريقة سريعة وفعالة ويتم تنسيق الجهود بين خفر السواحل وإدارة الإنقاذ البحري في حالات الطوارئ البحرية، ويعتبر الانقاذ والمساعدة من مهمات خفر السواحل ويتم تدريب افرادها على الاجراءات اللازمة للتعامل مع الحوادث البحرية وإنقاذ المفقودين، ويتم تنظيم عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع القوة البحرية والإنقاذ البحري والاسعاف الجوي.



بشكل عام يتم التعامل مع الحوادث البحرية بشكل جدي وفعال من قبل خفر السواحل والجهات المعنية الاخرى وتوفير الدعم اللازم للمتضررين والتأكد من سلامتهم وإيصالهم الى الساحل بشكل آمن وتأتي اهمية هذه الجهود من أجل حماية الأرواح والحفاظ على السلامة البحرية.



كيف يتم التعامل مع البلاغات الأمنية التي ترد إليكم؟



٭ عند تلقي بلاغ امني في غرفة العمليات، يتم التعامل معه بشكل جدي وسريع وفعال لضمان السلامة البحرية والحفاظ على الأمن في المياه الاقليمية.



يتم استقبال البلاغات الأمنية في غرفة عمليات خفر السواحل عبر الهاتف (188088) او عمليات وزارة الداخلية (112) او الراديو VHF)) ويتم تسجيل جميع التفاصيل المتعلقة بالبلاغ مثل الموقع والوقت ونوع الحادثة وأي تفاصيل اخرى تساعد في تحديد طبيعة الحادثة وتحديد الإجراءات المناسبة.



ويتم تقييم الوضع واتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع الحادثة بناء على نوع الحادثة وحجمها والتهديد الذي تشكله للسلامة البحرية ويتم تبليغ جميع الجهات المعنية بالحادث وتنسيق الجهود لتقديم المساعدة والإسعاف، كما يتم توثيق جميع الاجراءات والتفاصيل المتعلقة بالحادثة وتحديثها بشكل دوري وتحديث البيانات لتحسين الإجراءات المستقبلية من اجل الحفاظ على السلامة البحرية وحماية الأرواح والممتلكات في المياه الإقليمية الكويتية.



هل المطلوب من مرتادي البحر لصيد الأسماك التواصل معكم؟



٭ نعم، لسلامة مرتادي البحر كافة وليس فقط الصيادين التواصل مع عمليات خفر السواحل وإبلاغهم بوجهتهم وساعة عودتهم حتى تتمكن دوريات خفر السواحل من تقديم المساعدة في حال وقوع اي طارئ او حادث بحري، ويأتي هذا الاجراء من أجل ضمان سلامة المرتادين للبحر والحفاظ على الأمن البحري وسلامة الأرواح.



هل هناك خدمات لمرتادي البحر إلكترونيا من قبلكم؟



٭ جار تطوير موقع خفر السواحل ضمن موقع وزارة الداخلية لتقديم خدمات عديدة تهم مرتادي البحر ويشمل التحديث:-



- استعلام ودفع المخالفات الكترونيا.



- طلب تجديد رخصة القيادة البحرية.



- الاستعلام عن الحالة الجوية



- الاخطار الملاحية في المياه الإقليمية.



- وبعض الخدمات جار تحديثها.



وتأتي هذه الخدمات الالكترونية من اجل تسهيل الاجراءات لمرتادين البحر وتوفير الوقت والجهد وحماية الارواح والممتلكات كما تعمل على تعزيز الوعي البحري للمرتادين وتحفيزهم على اتباع الممارسات الآمنة والمسؤولة في البحر.



هواة الجت سكي هل لكم تحفّظ او شروط لدخولهم البحر؟



٭ بالطبع هناك شروط على قيادة الجت السكي ومنها:



رخصة لقيادة بحرية سارية والسن القانونية 18 سنة فما فوق وتسجيل الجت السكي وارتداء سترة النجاة للقائد ومن يصطحبه معه والتحرك ببطء من نقطة الانطلاق الى مسافة 200 متر من الشاطئ او عند العودة وعدم الابتعاد عن الشاطئ مسافة 2 ميل بحري وعدم قيادة الجت السكي بعد غروب الشمس وعدم السباق بدون تنسيق او ترخيص مع ضرورة وجود رقم التسجيل وعدم الاقتراب من الموانئ والمراسي البحرية.



ما نصائحكم لمرتادي البحري؟



٭ ننصح مرتادي البحر باتباع الإرشادات التالية:



التحقق من حالة الطقس ودرجة الحرارة وتوقعات الرياح قبل الخروج للبحر، ارتداء ملابس واحذية مناسبة للسباحة والغطس، والابتعاد عن المناطق العميقة والأماكن التي تحدث فيها تيارات قوية والالتزام بمناطق السباحة الآمنة.







