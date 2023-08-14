يعقوب العوضي



أعلن اتحاد كرة اليد التعاقد مع المدرب الجزائري سعيد حجازي لقيادة المنتخب الوطني الأول استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وتوجه الاتحاد بالثناء والشكر للمدرب السابق المصري مجدي أبو المجد على ما قدمه مع الأزرق خلال فترة الاستحقاقات الدولية الماضية.



إلى ذلك، وضع اتحاد اليد خطة إعداد لمنتخب الناشئين للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات التي ستقام في مدينة المهدية بتونس في الفترة من 17 حتى 24 نوفمبر المقبل، حيث انطلقت التدريبات أمس بقيادة المدرب زوران ابراموفيتش والمدرب الوطني حسين حبيب.



وانتظم اللاعبون في معسكر داخلي بمجمع أرينا مول وذلك بعد أن تكفل رئيس الاتحاد أحمد الشحومي بجميع مصاريف المعسكر.



وبعد الانتهاء من المعسكر الداخلي ستتجه بعثة المنتخب التي يترأسها الشحومي إلى مونتنيغرو ويرافقه أمين الصندوق خالد طالب وعضو مجلس الإدارة ناصر الدعاس والجهاز الفني واللاعبين.



وفي السياق نفسه، سينتظم منتخبنا الوطني للأشبال بمعسكر داخلي في الأرينا مول 29 الجاري تمهيدا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، حيث تكفل أيضا رئيس الاتحاد بجميع المصاريف، وسيقود التدريبات المدرب ماركو مارتينوفيتش من مونتنيغرو ومساعده المدرب الوطني مشعل العدواني. وفي إطار متصل، قرر الاتحاد إقامة معسكر خارجي في كرواتيا لحكام كرة اليد في الفترة من 28 الجاري حتى11 سبتمبر المقبل استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق بإقامة البطولة التنشيطية أكتوبر المقبل.



كما قرر الاتحاد أجيل العمل بالأشواط الثلاثة في المراحل السنية إلى الموسم المقبل للمزيد من الدراسة بناء على طلب الأندية.