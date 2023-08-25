أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن كونها شريك الطيران الرسمي والاستراتيجي للحدث الزراعي والبيئي الأضخم، إكسبو 2023 الدوحة، والذي يقام للمرة الأولى في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشدد هذه الشراكة على مدى التزام الخطوط الجوية القطرية باستقطاب الاهتمام العالمي للمعرض والترويج لدولة قطر كوجهة سفر رئيسية.



وسينظم إكسبو 2023 الدوحة، الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 3 ملايين زائر من جميع أنحاء العالم، في حديقة البدع المطلة على مياه الخليج العربي، على مدى 6 أشهر من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024. ويقدم المعرض لزواره مجموعة غنية من التجارب الفريدة كالاستمتاع بالحدائق المنسقة بمختلف أنواع النباتات، وحضور حلقات نقاش، والمشاركة في أبحاث حول الحلول المبتكرة للتخفيف من حدة التصحر، بالإضافة إلى فرصة لتذوق الأطعمة المتنوعة من مطابخ عالمية مختلفة.



واحتفالا بهذه الشراكة، ستزدان إحدى طائرات الخطوط الجوية القطرية بشعار إكسبو 2023 الدوحة، وسيتم كشف النقاب عنها الشهر المقبل، وذلك في إطار الفعاليات الخاصة بالحدث.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «تشهد دولة قطر مجموعة متعددة من الفعاليات الثقافية والبيئية المبتكرة في الأشهر القادمة، والتي من شأنها أن تستقطب العديد من الزوار من جميع أنحاء العالم. وتتطلع الخطوط الجوية القطرية، بوصفها شريك الطيران الرسمي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، إلى الترحيب بالضيوف الكرام في قطر وتقديم ضيافتنا الاستثنائية التي لطالما تميزنا بها».



وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى المسافرون على متن الخطوط الجوية القطرية بفرصة لمشاهدة الفيديو الخاص بالمعرض عبر نظام الترفيه الخاص بالناقلة القطرية. كما سيتمكن المسافرون إلى وجهات محددة، وعلى كل من درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، من تجربة قائمة الطعام الحصرية التي تضم عدة خيارات صحية تتماشى مع جوهر المعرض.



وتعمل «اكتشف قطر»، شركة إدارة الوجهات التابعة للخطوط الجوية القطرية، على إعداد باقات التوقف بين الرحلات للزوار الراغبين في حضور إكسبو 2023 الدوحة، حيث يمكنهم الاختيار ما بين الباقة الرئيسية التي تتضمن الإقامة في واحد من مجموعة مختارة من الفنادق المميزة ذات تصنيف 4 نجوم ابتداء من 14 دولارا، والباقة المميزة التي تقدم خيارات فندقية من تصنيف 5 نجوم ابتداء من 23 دولارا.



كما توفر «اكتشف قطر» للمسافرين الراغبين في الاستمتاع بقمة الرفاهية الباقة الماسية التي تمكن الزوار من الإقامة فاخرة في فنادق من فئة 5 نجوم، فضلا عن الاستمتاع بوجبة الإفطار، وذلك ابتداء من 81 دولارا.