أطلق بنك بوبيان خدمة «قسطها» لعملائه من حاملي البطاقات الائتمانية بنظام الدفع الكامل والتي ستمكنهم من سداد قيمة مشترياتهم على أقساط ميسرة بفترات تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف تقديم أفضل الحلول المالية المبتكرة للسداد والملائمة للتقسيط بطريقة آمنة.



وفي هذا السياق، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان عبدالله المجحم إن المستجدات التي يشهدها قطاع العمل المصرفي أصبحت تستدعي توفير خدمات وحلول دفع رقمية جديدة ومميزة وذلك تماشيا مع استراتيجية بوبيان لتقديم أفضل التجارب المصرفية للعملاء، موضحا أن البنك لا يدخر جهدا في دراسة احتياجات عملائه وتلبية تطلعاتهم وفق أعلى المعايير في الجودة والتميز.



وحول كيفية الحصول على الخدمة، بين المجحم أنها متاحة الآن من خلال تطبيق بنك بوبيان لجميع عملاء حسابات الرواتب من حاملي البطاقات الائتمانية بنظام الدفع الكامل، حيث يمكن للعميل رؤية جميع عملياته الشرائية المؤهلة للتقسيط من خلال كشف الحساب واختيار العملية التي يود تقسيطها ثم اختيار فترة السداد بكل سهولة ما بين 3 و 6 شهور، مشيرا إلى أنه بإمكان العميل التقديم على جميع العمليات الشرائية التي تتراوح قيمتها بين 200 دينار و1000 دينار.



جدير بالذكر انه عند الموافقة على طلب العميل ستتم إعادة كامل مبلغ العملية إلى بطاقته وتبدأ فترة السداد، كذلك سيتمكن العميل من إلغاء التقسيط في أي وقت من خلال التطبيق.



وأضاف: «لمنح عملائنا المزيد من المزايا سوف يتم احتساب مبالغ الشراء ضمن برنامج مكافآت بوبيان المعروف بمزاياه العديدة كميزة الاسترداد النقدي واستبدال النقاط بأميال طيران وغيرها».



وأكد المجحم أن هدف بوبيان دائما هو أن يكون الأقرب إلى العملاء، وأن يمنحهم دوما تجارب مميزة ومختلفة عن الآخرين بما يلبي مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، وذلك حرصا منا على تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء.