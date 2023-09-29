تحتضن الولايات المتحدة أكبر سوق للأسهم على مستوى العالم بقيمة سوقية إجمالية قدرها 46.2 تريليون دولار، إذ تضم 39 من بين أكبر مائة شركة حول العالم.

وتشكل سوق الأسهم الأمريكية نسبة 42.5% من القيمة السوقية للأسهم العالمية، وذلك وفقًا للبيانات التي تعتمد على الاتحاد العالمي للبورصات "دبليو إف إي"، وجمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية "إس آي إف إم إيه".

وتفوق أداء الأسهم في وول ستريت أيضًا خلال العقود الماضية، فعلى سبيل المثال إذا تم استثمار مبلغ قدره مائة دولار في مؤشر "إس أند بي 500" في عام 1990، فإن قيمة ذلك الاستثمار تبلغ في العام الحالي حوالي 2000 دولار.

وفي المركز الثاني جاء سوق الأسهم في الاتحاد الأوروبي ككل بحصة من قيمة الأسهم العالمية قدرها 11.1%، ثم تلتها الصين في الترتيب الثالث.

ومنذ عام 2003، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم العالمي بحوالي ثلاثة أضعاف إلى حوالي 109 تريليونات دولار.

ولكن عن النظرة المستقبلية، يتوقع "جولدمان ساكس" تراجع حصة القيمة السوقية للأسهم في وول ستريت إلى 35% من السوق العالمية بحلول عام 2030.

في حين يرى المصرف الأمريكي أن الأسواق الناشئة بما تشمل الصين والهند ستصل حصتها معًا إلى 35% في نفس المدى الزمني، وأن تتجاوز الأسواق الناشئة السوق الأمريكية بحلول عام 2050، إذ من المتوقع أن تشكل 47% من السوق العالمية، بدعم من النمو السريع المتوقع للاقتصادات الناشئة.