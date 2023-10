أقام «سيمفوني ستايل» ورشة عمل خاصة لموظفيه وتم تقديم شرح تفصيلي حول نموذج The 5T’s وقيمة الرقم واحد Value of One.



وتم عرض ما يتضمنه الكتاب الذي أصدره رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح محمد معرفي بعنوان «علم The 5T’s.. وصفتنا للنجاح» الذي يتناول المعايير الخمسة لنموذج The 5T’s التي يحتاج اليها كل فرد لبناء نفسه وأسرته ومجتمعه وهي قواعد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها حيث تتمحور في الثقة والشفافية وإدارة الوقت والعمل بروح الفريق والمهام بشكل يتناسب مع وتيرة الحياة والوقت، كما تناول الكتاب أهمية قيمة الرقم واحد ومبادئ الحوكمة وغيرها من المفاهيم المهمة.



وتخلل الورشة إعلان الفندق عن دمجه للتكنولوجيا من خلال ابتكار شخصية من الذكاء الاصطناعي أطلق عليها اسم «بيبي» كأحد أفراد فريق العمل حيث كانت المسؤولة عن العرض التقديمي الخاص بجولة تعريفية عن فندق سيمفوني ستايل الكويت.



وعبر عبدالمطلب معرفي عن امتنانه وتقديره العميق لموظفي فندق سيمفوني ستايل الكويت، متمنيا لهم المزيد من النجاح.