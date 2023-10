واصل أبطال منتخبنا الوطني للدراجات المائية صعود منصات التتويج في بطولة العالم المقامة بولاية أريزونا (بحيرة هافاسو) في الولايات المتحدة الأميركية بتحقيق 10 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، حيث حقق بطل أبطال العالم محمد بوربيع المركز الأول في فئة كبار المحترفين ‏PRO Runabout Gp، وحقق البطل العالمي محمد الباز المركز الثاني في الفئة نفسها ليحافظ على الصدارة وفرص نيل لقب بطل أبطال العالم لفئة PRO Runabout Gp، وحقق البطل العالمي عبدالرحمن العمر المركز الثاني والمركز الثالث بفئتين مختلفتين ‏PRO AM Runabout SuperStock - PRO AM Runabout Limited، والبطل العالمي فهد الريس المركز الأول بفئتين مختلفتين ‏NOVICE Runabout stock - Runabout normally aspirated، والبطل العالمي سالم المطوع المركز الثاني، والمركز الثالث بفئتين مختلفتين ‏PRO AM ski superstock - ‏PRO AM ski stock - ‏PRO AM ski modify، والبطل العالمي يوسف الخلفان المركز الثالث في فئة ‏NOVICE Runabout stock.



إلى ذلك، غادر البلاد وفد منتخب الزوارق السريعة، متوجها إلى إيطاليا للمشاركة في منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة ولفئة (القدر والتحمل) التي ينظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة في مدينة كومو الإيطالية.