أثارت چنيفر أنيستون ضجة وتصدرت عناوين الصحف بعد تصريحاتها الأخيرة عن محاولات الحمل والإنجاب في حوار صريح من نجمة مسلسل Friends تطرقت فيه لموضوعات تتعلق بحياتها الشخصية وسبب عدم الإنجاب، وهل كان لوسائل الإعلام دورا في ذلك.



ففي مقابلة مع مجلة Allure، كشفت چنيفر أنيستون أنها حاولت الحمل من خلال أطفال الأنابيب، وقالت إنها ليست نادمة على الإطلاق، مشيرة إلى أن محاولات الإنجاب كانت تحديا، كما ناقشت تأثير تركيز وسائل الإعلام على حياتها على مر السنين، ووصفت أواخر الثلاثينيات والأربعينيات من عمرها بأنها «صعبة حقا»، مضيفة أنها قررت الحمل خلال تلك الفترة، وأوضحت قائلة «مع مرور مزيد من السنوات من التكهنات، كان الأمر صعبا حقا، جربت جميع المحاولات الطبية وحتى الأعشاب التقليدية، كنت أحاول أي شيء».