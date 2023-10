عاد وفد المنتخب الكويتي للدراجات المائية عقب مشاركته المتميزة في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية 2023، التي نظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية IJSBA في بحيرة ليك هافاسو بولاية أريزونا الأميركية وسط مشاركة عالمية واسعة.



وكان في استقبال المنتخب بصالة التشريفات بمطار الكويت الدولي حامد الهزيم نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع وممثلا عن المدير العام للهيئة، وخالد الفودري أمين السر العام في النادي البحري الرياضي الكويتي ومحمود أبو القاسم أمين السر العام المساعد والفريق أول غازي العمر وعدد من المدعوين، حيث أشاد الهزيم بما حققه أبطالنا من إنجاز مشرف، ليؤكدوا بذلك حضورهم القوي وعلو كعب الكويت في رياضة الدراجات المائية وفي تحقيق المراكز الأولى والإنجازات المتتالية.



وكان بطل أبطال العالم محمد بوربيع قد حقق ذهبية المركز الأول في فئة كبار المحترفين ‏PRO Runabout Gp، وحقق البطل العالمي محمد الباز فضية المركز الثاني في نفس الفئة ليحافظ على الصدارة وفرص نيل لقب بطل أبطال العالم لفئة PR Runabout Gp، وحقق البطل العالمي عبدالرحمن العمر فضية المركز الثاني وبرونزية المركز الثالث بفئتين مختلفتين ‏PRO AM Runabout SuperStock - PRO AM Runabout Limited، وحقق البطل العالمي فهد الريس ذهبية المركز الأول بفئتين مختلفتين ‏NOVICE Runabout stock - Runabout normally aspirated، وحقق البطل العالمي سالم المطوع فضية المركز الثاني وبرونزية المركز الثالث بفئتين مختلفتين ‏PRO AM ski superstock - ‏PRO AM ski stock - ‏PRO AM ski modify وحقق البطل العالمي يوسف الخلفان برونزية المركز الثالث في فئة ‏NOVICE Runabout stock.