

احتفل عبداللطيف مـوسى عبــــداللــه العبدالرزاق بعقد قران نجله موسى على كريمة وليد إبراهيم عبدالرحمن العصفور بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.