twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح العبدالرزاق والعصفور الخميس 2023/10/19 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2222 A+ A- استمع المعرس موسى عبداللطيف العبدالرزاقأحمد السعدون يهنئ عبداللطيف العبدالرزاق والمعرس موسى العبدالرزاق ووليد العصفورعبدالله المضف والسفير بدر التنيب يباركان(زين علام)عبدالوهاب العيسى ومحمد الجوعان وعبدالرزاق الجوعان يباركونالعم إبراهيم العصفور ووليد إبراهيم العصفور والمعرس موسى العبدالرزاقوليد العصفور وضاري وليد العصفورعبدالحميد عاشور وأنور السلطان يباركانعبدالعزيز الحساوي مهنئاعماد الغربللي يقدم التهانيخليفة الخرافي وعبدالمحسن الصبيح يباركانيوسف العبدالرزاق وعبداللطيف العبدالرزاق والمعرس وطلال العبدالرزاق وبدر الشايع ومحمد العبدالرزاق ووليد العصفورفيصل المطوع وعدنان حسين يقدمان التهانيد.بدر الملا ود.مساعد العصفور وعبدالرحمن الحميدان وعدد من الحضورخالد العبدالرزاق وخالد الخالد ومشاري العنجري يهنئونالمعرس موسى العبدالرزاق متوسطا والده عبداللطيف العبدالرزاق ووالد العروس وليد العصفورتهنئة من رواد ديوان الوزان للمعرس موسى عبداللطيف العبدالرزاقيوسف العبدالرزاق والفريق م.محمود الدوسري وجاسم الدوسري يباركونيوسف القطامي وعبدالعزيز العنبري وسعود العنبري يباركونعبدالله الفارس ومساعد العصفور يهنئانعادل السبيعي وصافي المطوع وحمد المطوع يقدمون التهانيسعد الحوطي وحمد الحميضي ود.عبدالمحسن الخرافي يباركونناصر الصالح مهنئاأحمد العصفور ود.مساعد العصفور يهنئانأحمد المحري وعبدالله المحري وفارس المحري يقدمون التهاني للمعرس ووالده ووالد العروسباسم العبدالرزاق وعبدالله الحوطي وم.سعد الديحاني والعميد سليمان شنيبر يباركون احتفل عبداللطيف مـوسى عبــــداللــه العبدالرزاق بعقد قران نجله موسى على كريمة وليد إبراهيم عبدالرحمن العصفور بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.