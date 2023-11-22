في أجواء من الإثارة والتحدي بحلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات، رعت زين للمرة السادسة سباق GulfRun أحد أضخم المسابقات الإقليمية في رياضة سباقات السيارات على مستوى الكويت ومنطقة الخليج العربي، والذي قدم بيئة رياضية آمنة للمحترفين لممارسة رياضتهم المفضلة وسط حضور جماهيري مميز.



وتستمر «زين» في دعم هذا الحدث السنوي حرصا منها على المساهمة في تطوير قطاعي الرياضة والشباب، وتشجيعا لمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المتميزة التي توفر بيئة آمنة للشباب لإطلاق العنان لقدراتهم وتنمية شغفهم بجميع الرياضات، بما فيها رياضة سباق السيارات التي تحظى بشعبية كبيرة في الكويت.



وشهد سباق GulfRun هذا العام تنظيم 4 فئات مختلفة للمحترفين هي فئة الشارع وفئة Super وفئة GT والفئة غير المحدودة، وشارك فيها العديد من المتسابقين المحليين والإقليميين والعالميين الذين تنافسوا لتسجيل أعلى النتائج في أجواء من الإثارة والحماس، وشاركت «زين» في تكريم الفائزين بإحدى الفئات على المنصة خلال حفل الختام. كما تم تنظيم العديد من الأنشطة والفقرات الرياضية والترفيهية التي استهدفت العائلات والشباب وسط حضور جماهيري مميز، مثل سباق زين للأطفال ومعرض السيارات بمشاركة كبرى الوكالات المحلية التي أتاحت الفرصة للجماهير لتجربة قيادة أحدث المركبات، هذا إلى جانب تواجد العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية لعرض منتجاتها وخدماتها للزوار، والمطاعم والمقاهي والمناطق المخصصة للأطفال وغيرها الكثير.



وتحرص «زين» أيضا على رعاية وتشجيع مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، ومنها الكثير في رياضات سباقات المحركات بأنواعها.



وقد اكتسبت فعالية GulfRun شعبية كبيرة طوال السنوات الماضية كونها توفر البديل المثالي لسباقات الشوارع التي تهدد أرواح الشباب الشغوف برياضة سباق السيارات ومرتادي الطرق، وتقوم بتقديم البدائل الآمنة من خلال حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات التي تم تصميمها وفقا لمعايير السلامة الدولية وتقام عليها سباقات احترافية عالمية مختلفة.