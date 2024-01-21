

هادي العنزي



باشر منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب (تحت 18 سنة) معسكره التدريبي في مدينة اسطنبول التركية، تحضيرا للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام بالإمارات أبريل المقبل، ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 3 فبراير المقبل، على أن يخوض خلاله «الأزرق» 5 مباريات ودية، مع عدد من الأندية التركية.



ويرأس الوفد أمين السر العام ثامر الشنفا وفهد البوص إداريا وعبدالعزيز المولي مديرا للفريق وسلمان رمضان مدربا وبشير مهدي مساعدا للمدرب، و16 لاعبا، هم: عدنان اظبيه، ووائل العنزي، وعلي الشهاب، واحمد العبيد، ومحمد الشمري، واحمد الرشيد، وعبدالعزيز القطان، وحمد ميرزا، ومحمد السعيدي، وخالد المغربي، ومنصور الدوسري، ويعقوب جمعة، ورشيد الرشيد، وناصر الرومي، وجراح العنزي، ومحمد فهد.



من جهته، أكد رئيس الوفد ثامر الشنفا، أن «الأزرق» الشاب تنتظره عدة استحقاقات مهمة خلال الفترة المقبلة، مبينا: «سنشارك في بطولة الخليج للثلاثيات (3X3) التي تستضيفها سلطنة عمان فبراير المقبل، وكذلك دورة الألعاب الخليجية للشباب في الإمارات أبريل المقبل، بالإضافة إلى تصفيات كأس آسيا التي ستقام في الكويت يوليو المقبل، وقد بدأ إعداد الأزرق في أكتوبر الماضي عبر تجمعات أسبوعية امتدت لشهرين متتاليين، ونأمل أن يسهم المعسكر التركي بتحقيق الأهداف التي يسعى الجهاز الفني للوصول إليها».



وأشاد الشنفا بدعم الهيئة العامة للرياضة وحرصها على دعم منتخبات كرة السلة، وتذليل كل العقبات من أجل مواصلة التطوير، لافتا إلى أن عطلة الربيع تعد الفرصة الوحيدة لإقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق نظرا لارتباط اللاعبين بمواعيد الاختبارات المدرسية في الفترة المقبلة.



إلى ذلك، تتواصل منافسات الدوري العام لكرة السلة، حيث تقام مباراتان على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، فيلتقي في الـ 5 مساء الصليبخات مع كاظمة في مواجهة متكافئة، وفي الـ 7:30 مساء يلتقي النصر مع التضامن.



وفي سياق متصل، تعاقد الجهاز الإداري لكرة السلة بالنادي العربي مع اللاعب الأميركي ويفرلي سامويل أوستن (2.11 م)، الذي سبق له اللعب مع أندية السد القطري والحكمة اللبناني وعدد من الأندية الأوروبية.