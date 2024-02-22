سجلت احتياطيات الذهب لدى أكبر 11 دولة بالعالم امتلاكا للمعدن الأصفر مستوى 24.68 ألف طن من الذهب، وقد بلغ احتياطي الولايات المتحدة من الذهب يبلغ 8133 طنا يتم تخزينها في 11 بنكا احتياطيا فيدراليا موزعة في جميع أنحاء البلاد.



وبحسب المعلومات المتوافرة حول احتياطيات الدول من الذهب في قواعد بيانات البنوك المركزية، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس الذهب العالمي، تمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي من الذهب في العالم اعتبارا من سبتمبر 2023.



وكانت الصين وروسيا، أكبر منافسي أميركا على الصعيد الجيوسياسي، أكثر الدول شراء للذهب على مدار العقدين الماضيين، واحتل بنك الشعب الصيني المرتبة الأولى عالميا كأكبر مشتر للذهب في 2023 مع شرائه 225 طنا.



وجاءت احتياطيات ألمانيا من المعدن الأصفر بالمركز الثاني عالميا بـ 3353 طنا، ثم إيطاليا بـ 2452 طنا، وحلت فرنسا بالمركز الرابع باحتياطيات تبلغ 2437 طنا، وخامسا جاءت روسيا باحتياطيات 2333 طنا، ثم الصين في المركز السادس باحتياطيات من المعدن الأصفر تبلغ 2192 طنا.



وحلّت سويسرا في المركز السابع باحتياطيات تبلغ 1040 طنا، ثم اليابان ثامنا باحتياطيات تبلغ 847 طنا، والهند تاسعا بـ 801 طن، ثم هولندا في المركز العاشر باحتياطيات تبلغ 612 طنا، وأخيرا بالمركز الـ 11 تركيا باحتياطيات تبلغ 479 طنا.



وقد ظل الذهب على مر العصور الملاذ الأول للحفاظ على قيم الثروات من التآكل وخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية، وفي عام اتسم بضبابية آفاق الاقتصاد العالمي، ولاسيما في ظل التوترات الجيوسياسية، والتكهنات حول توقيت إنهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة، أثبت المعدن الأصفر مكانته مجددا كمخزن للقيمة في عام 2023.



ورغم تقلص اعتماد الدول على معيار الذهب كغطاء نقدي لعملاتها في الوقت المعاصر، لكن بعض البلدان مازالت تعتبر احتياطيات المعدن الأصفر أمرا ضروريا للحفاظ على استقرار العملة.