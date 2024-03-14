يعقوب العوضي

أشاد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد مبارك الديحاني بمستوى المنتخبات الوطنية في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة التعاون بين الأندية والاتحاد وجميع الجهات المختلفة بما يصب في صالح اللعبة محليا ودوليا.

وقال الديحاني في تصريح صحافي: «عقب التأهل إلى نهائيات كأس العالم والحصول على ثالث دورة الألعاب الآسيوية نطمح لإعداد أجيال متماسكة فنيا وذهنيا تمتلك عقلية الفوز والوصول إلى منصات التتويج، كما لا ننسى الفوز ببرونزية البطولة العربية للناشئين القاعدة الأساسية للمنتخب الأول في المستقبل القريب». وتابع: «نظرتنا للقادم من المنافسات تتلخص في التواجد على منصات التتويج والحفاظ على المنافسة مع منتخبات الدول المجاورة في القارة الصفراء والتي تطورت بشكل ملحوظ جدا في السنوات الماضية على مختلف الأصعدة، فنحن كاتحاد نعمل من أجل المنافسة وليس المشاركة، وإعداد المنتخبات لا يتضمن الجوانب البدنية والفنية فقط، بل يتخطاه للذهنية أيضا».

وحول تطور اللاعبين في المراحل السنية قال الديحاني: «يجب أن نتكاتف جميعا للارتقاء بالمستوى العام للاعبين في المراحل السنية من خلال المتابعة المستمرة لهم في أنديتهم وكذلك في أيام التجمع والتدريب والمعسكرات الخارجية والداخلية لاسيما وأننا نعمل من أجل رفع اسم وعلم الكويت في المحافل الدولية المختلفة، وهو الهدف الأسمى لكل الرياضيين لذلك نحن نمثل ترسانة عمل مستمرة لتحقيق الأهداف المنشودة».