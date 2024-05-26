

يحيى حميدان



أعرب رئيس نادي الكويت خالد الغانم، عن سعادته بالحصول على لقب دوري «زين» الممتاز لكرة القدم عقب الفوز على القادسية 3-0 في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من عمر المنافسات أول من أمس.



وأضاف الغانم عقب المباراة: «الأبيض معتاد على البطولات وهذا الأمر ليس بغريب عليه، وأشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز سواء الأجهزة الإدارية أو الفنية أو الطبية أو الجماهير، وأخص بالذكر اللاعبين الذين قدموا مستوى راقيا طوال الموسم رغم الإصابات وحالات الطرد العديدة التي تعرض لها الفريق».



وأشار إلى أن المدرب التونسي نبيل معلول «مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، ولا يمكن أن نبخسه حقه في الحصول على لقب الدوري الممتاز بعدما وضع بصمته في هذا الإنجاز بشكل واضح».



وبين الغانم أن مسألة استمرار أي من المحترفين الأجانب لم تحسم حتى اللحظة، وسيكون هناك اجتماع مع الجهازين الإداري والفني لحسم هوية الباقين والمغادرين، على أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل عقب مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز الإثنين المقبل أمام العربي في ختام المسابقة.