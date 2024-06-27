وجه نجم الكرة الهولندية السابق رفاييل فان در فارت، انتقادا لاذعا لقائد «الطواحين» فيرجيل فان دايك وذلك عقب الخسارة أمام النمسا 2-3 مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات.



وكان المنتخب النمساوي الطرف الأكثر خطورة، واستحق الفوز الذي صعد به إلى صدارة المجموعة، مقابل تأهل هولندا بالمركز الثالث بعد جمع 4 نقاط.



واستغلت النمسا العديد من الأخطاء الدفاعية الهولندية، وكان فان دايك نفسه جزءا من المشكلة حيث تمركز بشكل خاطئ في لقطة هدف فوز النمسا الذي أحرزه مارسيل سابيتزر.



وانتقد فان دير فارت بشدة «الأداء المخزي» لهولندا، وقال: «لقد لعبنا بطريقة مشينة تشبه حديث فيرجيل فان دايك بعد المباراة»، وتابع: «أريد من قائد بلادنا أن يظهر بعض الشغف!».



وكان فان دايك قد حمل جميع اللاعبين مسؤولية الخسارة، وقال: «يجب أن يتغير شيء ما سريعا إن أردنا تحقيق إنجاز في هذه البطولة».



وعادت هولندا إلى المباراة مرتين بفضل هدفي كودي جاكبو وممفيس ديباي، لكن النمسا أصرت على الخروج فائزة وتصدرت المجموعة.