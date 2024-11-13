أوضاح العجمي: نظام «راقب» تقوم فيه الشركات بتسجيل شحناتها الغذائية قبل وصولها وتسليم المعاملات

شحنات الأفراد محدودة الكمية والوزن... والكافيار والزعفران لا يتعديان 250 غراماً

يتم اختيار درجات فحص الشحنات إذا ما كان مخبرياً أو ظاهرياً حسب نوع المادة الغذائية

إذا كانت الشحنة سليمة يتم إعطاء إفراج عبر النظام وإن كانت هناك مشكلة فيتم احتجازها

في حال الفحص المخبري ترسل العينات للمختبر لفحصها وتظهر النتائج خلال 4 أيام

إذا ما خرجت نتيجة الفحص «غير صالحة» يتم احتجازها لمدة أسبوعين لدى المورد

نقوم بالفحص الظاهري لشحنات الأفراد الغذائية الواردة من أي موقع بالعالم



حنان عبدالمعبود



كشفت رئيسة قسم واردات مطار الكويت الدولي بالهيئة العامة للغذاء والتغذية أوضاح العجمي عن أعداد الشحنات الغذائية التي تم استقبالها بالمنفذ خلال العام الماضي، مبينة أن إرساليـات الأغذية المتنوعة بلغت 50 ألف معاملة شحنة.



وبينت أن هذا العام شهد تفعيل نظام «راقب» الإلكتروني الذي تسجل به الشركات شحناتها الغذائية قبل وصولها، ليتم التدقيق على الأوراق والمستندات والتأكد منها، ومطابقة الأوراق بالشحنة واختيار درجات الفحص سواء كان مخبريا أو ظاهريا حسب نوع المادة الغذائية، لافتة إلى أن المنفذ يستقبل يوميا 100 معاملة تقريبا تتنوع ما بين خضار وفواكه ولحوم ومنتجات غذائية متنوعة.



وأضافت أن كمية المواد المستوردة تكون على حسب نوع الغذاء، حيث الخضار والفواكه تتراوح كميتها بين 4 و6 آلاف كيلو بالإرسالية، واللحوم تكون بين 6 أو 7 أطنان، وباقي المنتجات تكون على حسب نوعها.



وكشفت عن اجتماعات دورية أسبوعية وشهرية بين المنافذ، والأقسام الأخرى بالمحافظات، مما تعزز الترابط وتسهيل التواصل وتيسير الإجراءات وحل أي مشاكل وتداركها سريعا، وفيما يلي تفاصيل الجولة:



بداية، حدثينا عن نظام «راقب» وتأثيره في تطور الخدمات بإدارتكم؟



٭ هو نظام لم يكن معتمدا من قبل وهذا النظام تقوم فيه الشركات بتسجيل شحناتها الغذائية قبل وصولها، وتسليم المعاملات من خلال هذا النظام، ونحن نقوم بالتدقيق على الأوراق والمستندات والشهادات والفواتير والتأكد منها، ومن ثم نقبلها، وبعدها تتم مطابقة الشهادات والأوراق بالشحنة الغذائية حال وصولها، وبعدها يتم اختيار درجات الفحص إذا ما كان مخبريا أو ظاهريا حسب نوع المادة الغذائية، فإذا ما قرر المفتش أن الفحص ظاهري فإنه يبدأ بفحص الشحنة بشكل عشوائي، حيث يختار عينات عشوائية ويقوم بفحص دقيق للمادة الغذائية من حيث اللون والشكل والرائحة، فإذا ما كانت الشحنة سليمة يتم إعطاء إفراج عبر النظام لتخرج الشحنة، ولكن إن كانت هناك مشكلة في الشحنة من حيث اللون والرائحة والشكل الخارجي أيضا، فإنه يتم احتجاز الشحنة، ويخير التاجر أو الشركة بين الإتلاف أو إعادة التصدير، ومن جانبنا فإن الأفضل هو إعادة التصدير لحماية البيئة.



ولكن إذا ما اختار الفحص المخبري فإنه يتم إرسال العينات بشكل عشوائي، سواء لمختبر الهيئة العامة للغذاء والتغذية، أو مختبر وزارة الصحة، ويتم فحص العينات، وننتظر من 3 إلى 4 أيام حتى تخرج النتائج، وخلال هذه الفترة يلزم التاجر أو الشركة المستوردة بحجز الشحنة لديها، حيث يحصلون على إفراج وتخرج الشحنة إلى مخازنهم وتظل بالمخازن حتى خروج النتيجة، والتي إذا ما كانت صالحة يمكن للشركة أو التاجر بالتصرف في الشحنة، بينما إذا ما خرجت النتيجة أن الشحنة غير صالحة فإن الشحنة تظل محجوزة لمدة أسبوعين وإذا ما خرجت النتيجة الثانية أيضا غير صالحة يخير التاجر أو الشركة مرة أخرى بالإتلاف أو إعادة التصدير، وإذا ما كانت صالحة فإنه يخير مرة ثالثة لفحص أخير وبناء عليه يتم التصرف في الشحنة إذا كانت صالحة يمكنه التصرف بها بالكويت لا يمكن لتاجر أو شركة البيع إلا بعد الحصول على تقرير المعاينة من خلال نظام «راقب»، وذلك بعد خروج النتيجة وتصريح المفتش وإعطائه تصريحا «مطابق» يمكنهم طباعة النتيجة إلكترونيا والتصرف في بضائعهم بالبيع، حيث إن الدولة تلزم التاجر بعدم البيع إلا بتقرير المعاينة وانتظار صلاحية المنتجات، ونحن بدورنا نكون قد ضمنا سلامة المنتج لاستخدامه من قبل المستهلك.



أنواع الاستيراد



ذكرتم أن هناك نوعين للاستيراد الشخصي والتجاري، فكيف يتم التعامل معهما؟



٭ في نظام «راقب» هناك نوعان من الشحنات، شحنات تجارية أو شحنات شركات، والنوع الثاني هو شحنات الاستعمال الشخصي، والتي تكون لأشخاص أو لسفارات، حيث يتم إدخال المعاملات بالنظام سواء تسجيل الشحنات للأفراد أو الشركات، وفي شحنات الأفراد حينما يطلب الشخص شحنات غذائية من أي موقع بالعالم وتصل نقوم بفحصها ظاهريا، وفي هذا الجانب من المعاملات يتم تحديد الكمية التي يسمح باستيرادها، أن يكون وزنها محدودا، وهناك أنواع من المواد التي يجب ألا يتعدى وزنها 250 غراما مثل الزعفران والكافيار في شحنات الأفراد، والتي تكون أيضا على حسب نوع المادة الغذائية، فيتم تحديد الكمية المسموحة للأفراد لاستيرادها، وشحنات الأفراد يتم فحصها ظاهريا فقط، وحين تكون الأوراق والمستندات كاملة تقبل دخول الشحنة، ويتم إعطاؤه الإفراج، وإذا ما تمت ملاحظة أن الشحنة بها أشياء ممنوعة أو مخالفة للشريعة مثل الجيلاتين وغيره، حيث الجلاتين لا بد من معرفة نوعه ومصدره، حلال أو غير حلال، فإذا ما كانت الشحنة غير مطابقة للشروط لا يتم الإفراج عنها، وهناك نسبة كبيرة من الحلويات يوجد بها جيلاتين، وهنا نطلب شهادة «حلال» لتحديد نوع ومصدر الجيلاتين الحيواني فقط، أما الجيلاتين البحري فلا يحتاج الى شهادة «حلال».



زعفران وكافيار



المواد المحدودة الوزن في الاستيراد كالزعفران والكافيار، كيف تسيطرون على دخولها للاستعمال الشخصي؟



٭ الكافيار والزعفران من المواد الغذائية المسموح باستيرادها للاستعمال الشخصي ولكن بوزن محدد، حيث يجب ألا تزيد على 250 غراما، وإن تعدت ذلك قد تكون تجارية، ولهذا فإن المستورد للاستعمال الشخصي يوقع على تعهد بعدم البيع في الأسواق، حيث إنه في الاستعمال الشخصي يتم الفحص ظاهريا فقط، وليس مخبريا، وإذا كان مستوردها يفكر في بيعها للمستهلكين فإننا يجب أن نفحصها مخبريا للاطمئنان، ولهذا يحظر بيع المواد المستوردة للاستعمال الشخصي، والجيد بنظام «راقب» إنه يتعامل بالرقم المدني للمورد للاستعمال الشخصي، وإذا ما استورد نفس الشخص أكثر من مرة نستفسر منه عن أسباب تكرار استيراده للصنف نفسه وبكميات كبيرة، فإذا أخبرنا أنه يبيعه لمستهلكين نلزمه بإدخاله بنظام «راقب» كمعاملة، وأن يتم فحصه بالطرق الصحيحة وإحضار جميع مستنداته الصحيحة للمطابقة، وذلك لضمان سلامة المستهلكين.



«راقب» شكّل نقلة نوعية في الإجراءات.. حدثينا عن هذا النظام؟



٭ نعم، فحقيقة الأمر أن نظام «راقب» نظم آلية العمل بشكل أفضل بكثير عن السابق، حيث أصبحت كل الأوراق مسجلة وموجودة إلكترونيا ما سهل العمل، كما ساعدنا كثيرا في تنظيم شحنات الاستعمال الشخصي والحد من تكرار الشحنات بالأوزان المرتفعة وإدخالها كمعاملات في النظام لفحصها مخبريا.



100 معاملة



القسم لديكم حيوي ويواجه ضغطا كبيرا في العمل، فهل هناك حاجة لعدد أكبر من المفتشين؟



٭ إن العاملين داخل قسم المطار يبلغ عددهم 26 موظفا وموظفة، ونحن نعاني بالفعل من نقص في عدد المفتشين ونتمنى زيادة عدد المفتشين بالمنافذ، وعادة نظام العمل يجري على فترتين منها فترة صباحية يداوم بها المفتشات وبقية اليوم يقسم نوبات على مداره بالكامل بين المفتشين لتسلم المعاملات وتنفيذ العمل، ويوميا يتم تنفيذ 100 معاملة تقريبا، وتتنوع بين خضار وفواكه ولحوم، وأنواع ومنتجات غذائية متنوعة، وأوزان الإرساليات تختلف حسب النوع المستورد، فهناك شركات تستورد 10 أطنان، وأخرى 1000 كيلو، وأخرى تستورد أغراضا بالكيلو أو أقل، وهذا يكون على حسب نوع الغذاء، حيث الخضار والفواكه تتراوح بين 4 و6 آلاف كيلو بالإرسالية، واللحوم أيضا تكون بين 6 أو 7 أطنان، وبقية المنتجات تكون على حسب نوعها.



هناك العديد من الجهات تستورد أغذيتها الخاصة ضمن الاستيراد الشخصي، هلا حدثتنا عنها وعن نظم الفحص؟



٭ نعم، هناك السفارات التي تكون لها شحنات خاصة لها وتعامل معاملة شحنات الاستعمال الشخصي، والتي تكون اما لأفراد أو لسفارات، وهذه الشحنات في البداية يتم تسجيلها على نظام «راقب» وتكون عادة «استعمالا شخصيا ـ تصفية فورية»، حيث الشحنات الشخصية للأفراد يقومون خلالها بالتسجيل بالرقم المدني بنظام «راقب» ويتم تسجيل الكميات، وهي أيضا يتم فحصها ظاهريا والإفراج عنها بمجرد التأكد من صلاحيتها وأنها مطابقة للاشتراطات.



الفطر الممنوع



ما المنتجات التي يمنع استيرادها ويتم إيقافها حال الاستيراد؟



٭ هناك الكثير من المنتجات التي يمنع دخولها، ومنها المواد المخالفة للشريعة، وبالطبع الجمارك هم خط الدفاع الأول، وهناك الكثير من المنتجات التي يمنعونها، وهناك البعض الآخر الذي نمنعه بدورنا، ففي الجانب الغذائي هناك مشروبات كحولية، وهناك بعض أنواع الفطر (المشروم) والتي لها تأثير مسكر، والقنب، جوزة الطيب، وهناك شحنات يتم طلبها لمنتجات مسموحة ولكن التركيبة الخاصة بها تضم مواد ممنوعة، مثل الشوكولاتة، حيث صادفنا شحنات شخصية لشوكولاتة ولكن بالتدقيق في مكوناتها وجدنا خمرا فأبلغنا الشخص المستورد بأن المنتج مخلوط بالكحول ولهذا يمنع دخوله، وغالبية الأشخاص الذين يطلبون هذه المنتجات لا يكون لديهم علم بمكوناتها.



ما أهم الاحتياجات المستقبلية للقسم؟



٭ أتمنى زيادة أعداد المفتشين العاملين بالقسم، مما يتيح العمل بأريحية إضافة إلى العمل بشكل أفضل، فلدينا بالفترة الصباحية بالمطار موظفات خريجات جامعة الكويت تخصص علم التغذية، وهو علم يهتم بدراسة الغذاء من حيث فوائده وكذلك ادعاءاته، لأنه أحيانا نتسلم مواد غذائية بها ادعاءات ويتم تحويلها مباشرة الى الأغذية الخاصة، للحصول على الموافقة منهم (لا مانع)، وبناء على ذلك يحصلون على إفراج.



منصات التفتيش



قالت رئيسة قسم واردات مطار الكويت الدولي بالهيئة العامة للغذاء والتغذية أوضاح العجمي: لدينا منصات للتفتيش بالمطار للشحنات الغذائية، منها منصتان للخضار والفواكه واللحوم، ومنصة أخرى تشترك فيها الفواكه مع الاستعمـــال الشخصي، حيث إن الاستعمال الشخصي شحناته كثيرة، حيث يوميــــا نتسلم ما يعادل 100 معاملة، وهي معاملات يتم الإفراج عنها في اليوم نفسه، لأن فحصها يكون فحصا ظاهريا، ما يجعل الإفراج عنها يتم بشكل مباشر، وكذلك عدم التصريح لها يكون مباشرا أيضا، حيث إن الشحنة إذا لم تكن مطابقة يتم تحويلها إلى الأغذيـــــة الخاصة إن كان بها ادعاء، أو لا يتم الإفراج عنها ان لم تكن مطابقـــــة.



مفتشون متخصصون



أوضحت العجمي أن المفتشين حينما يتسلمون المعاملة يقومون بالتحقق من جميع الشهادات، سواء شهادات صحية أو شهادة المنشأة، وقائمة الشحنة والفاتورة، ويقومون بمطابقتها بالعينات التي وصلت، ويراجعون التواريخ والكميات وكل شيء، كما يختارون نوع الفحص ومن ثم يعطون الافراج، ولهذا فإن قسم واردات المطار يحتوي على مفتشات ومفتشين جامعيين متخصصين بعلم التغذية، ونتمنى زيادة عددهم مستقبلا ويجب أن يكونوا مختصين بالأغذية، حتى يتمكنوا من قراءة الشهادات وفهمها جيدا، ولهذا فإن أغلب المفتشين بهذا الموقع من خريجي جامعة الكويت تخصص تغذية، مما يساعد كثيرا في الإلمام بالمواد الغذائية وتركيبها وفوائدها، والادعاءات التي تطلق عن بعض المواد الغذائية، مثل منتج ما يخفض السكر، أو يرفع الضغط وما إلى ذلك، فإننا نعرف تأثيرها، ويكون بديهيا معرفتها، ولكن هناك منتجات، مثل مكملات غذائية، أو عسل مخلوط وغير صاف، وهذه المنتجات تحتاج إلى قسم الأغذية الخاصة لإعطاء الإفراج عنها.



لائحة الدهون المتحولة



تناولت مراقب بالواردات البحرية والجوية هدى زادة القرار الذي صدر مؤخرا وألزمت خلاله الهيئة منشآت ومصانع وموردي الأغذية بالامتثال للائحة الدهون المتحولة GSO 2483، وقالت: ان هذا القرار مطبق منذ فترة طويلة للأغذية المستوردة، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز صحة وسلامة المستهلكين لضمان سلامة كل ما يدخل من أغذية إلى المستهلك من الخارج، وجاء القرار الجديد بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، لجميع منشآت ومصانع الأغذية، وكذلك موردو المنتجات الغذائية للتأكيد على الامتثال للائحة الدهون المتحولة GSO 2483.