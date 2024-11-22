

مسقط ـ علي إبراهيم



وسط جبالها الشاهقة المتجذرة في التاريخ، وشواطئها الصافية التي تمتد على طول بحر العرب، وقلاعها التي تروي حكايات تاريخية، تقدم سلطنة عمان تجربة سياحية استثنائية لروادها، تتسم بطراز فريد ومتنوع من الوجهات التي تمتزج فيها المقومات الطبيعية والثقافية والترفيهية، ما يجعلها خيارا مثاليا لمحبي المغامرة والاسترخاء على حد سواء.



«سلطنة عمان» تتمتع بجمال طبيعي ساحر إذ تمتد عبر جغرافيا متنوعة تجمع بين هيبة الجبال الشاهقة كالجبل الأخضر والأودية الخضراء، والصحاري الذهبية، إضافة إلى شواطئ ساحرة على بحر العرب تأسر القلوب.



عمان ليست فقط موطنا للطبيعة الخلابة، بل بلد التاريخ العريق الذي يتجلى في قلاعها وحصونها كقلعة نزوى وبهلاء، وتجمع عمان بين التراث والحداثة من خلال متاحفها الحديثة التي تجمع التاريخ بالمستقبل.



«الأنباء» كانت ضمن وفد إعلامي لزيارة سلطنة عمان وذلك بدعوة من وزارة التراث والسياحة العمانية وشركة «ويجو» حيث أتيح للوفد الاطلاع على ملامح ومكونات القطاع السياحي في السلطنة.



جنة عمان الجبلية



يعد الجبل الأخضر في نزوى من أروع الوجهات الجبلية ويطل بارتفاع يتجاوز 2000 متر فوق سطح البحر، ويتميز بمناخ معتدل صيفا وبارد شتاء، ليصبح ملاذا للهاربين من حرارة الصيف الخليجية، ويزخر بطبيعته الخلابة وتنوعه البيئي، ويعد مكانا مثاليا لمحبي المغامرة وتسلق الجبال، ما يجعله جنة جبلية.



ويتوافر في الجبل مسارات مشي تتيح للزوار استكشاف قرى قديمة تحتفظ بأبنيتها التقليدية التي تبرز التراث العماني العريق، ويمكن للزوار أيضا الاستمتاع بالإقامة في فنادق ومنتجعات فاخرة كمنتجع «أنانتارا» الذي يجمع بين الإطلالات الجبلية الساحرة وسط الغيوم وخدمات فندقية راقية تراعي خصوصية أهل الخليج وفق خيارات متنوعة.​



وتنتشر في الجبل المزارع المدرجة التي تنتج الفواكه الموسمية مثل الرمان، الخوخ، والمشمش، كما يزدهر فيه إنتاج الزهور العطرية النادرة التي تستخدم في صناعة العطور التقليدية​



القلاع تراث يشهد على الأمجاد



تعد القلاع العمانية شاهدا على التاريخ العريق والحضارة الغنية للسلطنة، إذ تضم عمان أكثر من 500 قلعة وحصن، كل منها يتميز بأسلوب معماري فريد يعكس ثقافة وفنون البناء في عصور مختلفة، من أبرزها قلعة نزوى، التي تعود إلى القرن السابع عشر وكانت مركزا علميا وتجاريا، بتصميم القلعة الدائري مع البرج الكبير الذي يطل على المدينة وموقعها الاستراتيجي تقودك التجربة في رحلة تاريخية ليست مجرد استكشاف للماضي، بل تجربة تظهر عظمة عمان وثرائها التاريخي.



متحف عمان عبر الزمان



يعد متحف عمان عبر الزمان نافذة تستعرض من خلالها السلطنة حاضرها وطموحاتها ممتزجا مع تاريخها ورحلتها الثرية بالأحداث، وهو ليس مجرد متحف عادي، بل تجربة فريدة تروي تاريخ عمان الممتد لملايين السنين باستخدام تقنيات تفاعلية، إذ يقودك في رحلة استكشافية تبدأ من الحقب الجيولوجية القديمة وصولا إلى الحاضر والمستقبل، ويحتوي على شاشات تفاعلية ثلاثية الأبعاد تستعرض الجبال والكهوف والعديد من الأفلام وثائقية، ومعارض تعرض تطور عمان من مهد الحضارة إلى النهضة الحديثة، كما يخصص جزء من المتحف لتسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لعمان، بما في ذلك مشاريع الاستدامة والتكنولوجيا​



جامع السلطان قابوس الأكبر



يعد جامع السلطان قابوس الأكبر في مسقط، تحفة معمارية تجمع بين أصالة العمارة الإسلامية وروعة التصاميم الحديثة، ويمتد على مساحة ضخمة تصل إلى 416 ألف متر مربع، منها 40 ألف متر مربع مخصصة للبناء، مما يجعله قادرا على استيعاب حوالي 40 ألف مصل في وقت واحد.



ويتميز المسجد بقبة رئيسية بارتفاع 50 مترا، ومئذنة شاهقة تصل إلى 90 مترا، وتوجد داخل المسجد سجادة إيرانية ضخمة تمتد على مساحة 4.26 آلاف متر مربع، وتزن 21 طنا، وتعد واحدة من أكبر السجاجيد في العالم، كما أن قاعة المسجد مزينة أيضا بثريا ضخمة مزودة بأكثر من 1100 شمعة، وهي ثاني أكبر ثريا في العالم.



الموج



تعد منطقة الموج مسقط واحدة من أبرز الوجهات السياحية والسكنية في عمان، ونموذجا مميزا للحياة الفاخرة، بشواطئها الرملية الذهبية الممتدة والأنشطة البحرية الممتعة، وتقدم الموج تجربة شاملة تتضمن خيارات سكنية، مرافق ترفيهية، ومساحات خضراء واسعة، ما يجعلها مكانا مثاليا للاستجمام والسياحة.



ويقع في قلب هذه المنطقة الرائعة، فندق سانت ريجيس الموج مسقط، وهو رمز للفخامة والتميز، ويتميز بتصميم معماري مستوحى من الأمواج والخطوط الطبيعية المحيطة، مع استخدام مواد محلية تضفي طابعا عمانيا مميزا، ويتمتع بإطلالات ساحرة على البحر، والمساحات الخضراء، وأفق مدينة مسقط.



وزارة التراث و«ويجو».. يسلطان الضوء على التراث الغني للسلطنة



تتعاون وزارة التراث والسياحة العمانية مع «ويجو» من خلال حملة تهدف إلى الترويج للسلطنة كوجهة سفر مفضلة، إذ تهدف هذه الشراكة إلى تسليط الضوء على التراث الغني لعمان، والمناظر الطبيعية الخلابة، والثقافة النابضة بالحياة، لجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف التجارب الفريدة التي تقدمها البلاد، ومن خلال الاستفادة من قاعدة مستخدمي «ويجو» الكبيرة، ستبرز هذه الشراكة معالم عمان المتنوعة من خلال حملة رقمية مكثفة. وستقوم «ويجو» أيضا بدمج أدوات البحث والحجز المتقدمة لمساعدة المسافرين في تخطيط رحلاتهم بسهولة، وتقديم برامج سفر مصممة لتناسب اهتمامات وتفضيلات جميع المسافرين.