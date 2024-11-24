جدير بالذكر أن شركة «ماكفم للسيارات» هي إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات والوكيل الحصري لشركة «جريت وول موتر» في الكويت التي تضم علامات «هافال» و«تانك» و «باور».

للمزيد من المعلومات عن الشركة وعن العروض المتوفرة يمكنكم زيارة معرضنا في الشويخ أو الورهاوس مول من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8:30 مساءً أو زيارة موقعنا الإلكتروني GWM.COM.KW أو الاتصال على 1811112.



شهد السوق الكويتي إطلاق شركة ماكفم للسيارات، إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات، وهي الوكيل الحصري لشركة «جريت وول موتر» في الكويت، لسيارة «هاڤال H9» من فئة سيارات الدفع الرباعي بتصميم فاخر، لتكون انطلاقتها الأولى عالمياً من السوق الكويتي، بالإضافة الى سيارة «جوليون برو» من فئة سيارات الكروس اوفر مدمجة صغيرة الحجم، والتي تم عرضها في معرض السيارات الذي أقيم في سبتمبر الماضي على أرض المعارض بالكويت.



هاڤال H9.. ميزات أنيقة ومبتكرة



هاڤال H9 تنتمي إلى فئة سيارات SUV فاخرة كبيرة الحجم، تم إطلاقها لأول مرة في عام 2020، وحققت نجاحًا كبيرًا في العديد من الأسواق العالمية، لتأتي بأحدث طراز 2025 بمميزات أنيقة ومبتكرة، مع استخدام مواد عالية الجودة.

وتتميز سيارة H9 بمقصورة داخلية واسعة ومريحة تتسع لـ 7 ركاب مع تصميم أنيق ومتطور، بالإضافة إلى عجلة قيادة جلد تلسكوبي بأزرار تحكم، وتكييف هواء ثلاثي، ونظام صوتي بـ 10 مكبرات صوت، وشاشة ترفيه تعمل باللمس مقاس 14.6 بوصة، ومقعد الصف الثالث قابل للطي آلياً، وكاميرا بزاوية 360 درجة.

كما تتوافر بعدة أنظمة أمان تشمل نظام إغلاق الأبواب أوتوماتيكيا أثناء الانطلاق، ووسائد هوائية أمامية وخلفية مزدوجة، ونظام المساعدة على تغيير المسار، ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي، ومثبت السرعة، ونظام الرؤية المحيطية.

وتتألق السيارة بتصميم خارجي مميز وحديث، بعجلات ألمنيوم مقاس 18 و19 إنشا، ومرايا جانبية كهربائية، ومصابيح LED أمامية وخلفية، وفتحة سقف بانوراما.

ميكانيكيا، تزود بمحرك 4 اسطوانات سعة 2 ليتر، يولد قوة 214 حصانا وعزم 380 نيوتن، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

وتتوافر H9 بـ 4 ألوان، وهي: الأسود، الأبيض، الأخضر الزيتي، والرمادي المطفي.

ويبتدئ سعر هاڤال H9 بـ 10500 دينار، مع 15 سنة كفالة و3 سنوات صيانة.

جوليون برو.. عصرية متطورة





تتميز سيارة جوليون برو من حيث التصميم الخارجي بمظهر عصري متطور، رياضي وأنيق، بعجلات رياضية بقياس 18 بوصة، ومرايا جانبية بخاصية الطي الكهربائي، بينما يضفي السقف البانورامي لمسة من الفخامة والرحابة، وتأتي بـ 4 ألون، الرمادي، الأبيض، الأسود، والأزرق.



وتمنح السيارة السائقين تجربة مميزة على الطرق من خلال تصميمها الداخلي الذي يتضمن عجلة قيادة جلدية قابلة للتعديل يدويا باتجاهين، مرآة للرؤية الخلفية بخاصية التعتيم الآلي، كاميرا 360 درجة، وشاشة ترفيه قياس 12.3 إنشا مع ميزة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو وخاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، بـ 5 مقاعد خلفية من الجلد مع خاصيتي التبريد والتسخين.



وتزود السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 1.5 ليتر توربو بقوة 148 حصانا يتصل بناقل حركة أتوماتيكي بـ 7 سرعات، وتحقق استهلاك وقود ممتازا يبلغ 13.7 كم لكل ليتر، مما يجعلها اقتصادية في استهلاك الوقود.



امتلك هافال جوليون برو بـ 5999 دينارا، مع 15 سنة كفالة و3 سنوات صيانة.









