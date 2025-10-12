دعم الشباب لتنفيذ مشاريع سياحية بالتعاون مع الجهات المختصة«إيفنت فيزا» استحداث جديد للمشاركة في الفعالياتوالمهرجانات المختلفة و0.5% فقط مخالفات التأشيرات

المشاركون في الندوة أكدوا أن المنطقة تشهد منافسة شرسة مع دول عملاقة في السياحة ويجب تحديد إستراتيجية محددة



أدارت الندوة وأعدتها للنشر: دارين العلي



تماشيا مع الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز مكانة الكويت كوجهة سياحية إقليمية، نظمت جريدة «الأنباء» ندوة موسعة بعنوان «الانتعاش السياحي في الكويت.. تخطيط وتنفيذ»، جمعت نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء المعنيين بالشأن السياحي الذين أجمعوا على أهمية هذا الانفتاح في تنويع مصادر الدخل واعادة وضع الكويت على الخارطة السياحية.

وقد خلص المشاركون في الندوة الى واقع مفاده أن الكويت تمتلك المقومات السياحية الكافية لتكون ضمن الوجهات الأولى في المنطقة خاصة في ظل الإصلاحات الأخيرة في نظام التأشيرات التي تعتبر بداية مشجعة، ولكنها تحتاج إلى استكمال تطوير البنية التحتية وفتح المجال للقطاع الخاص والشباب الكويتي لتقديم أفكارهم وتنفيذ مشاريعهم، مؤكدين ان السياحة ليست فقط تسلية، بل رافد اقتصادي مهم يجب استثماره ضمن خطط التنويع الاقتصادي.

وشارك في الندوة ممثلا عن وزارة الداخلية، مدير إدارة شؤون إقامة محافظة حولي العقيد سلطان بدر الغصاب، الذي استعرض آخر مستجدات التسهيلات الأمنية والإدارية المتعلقة بالتأشيرات السياحية كاشفا عن خاصية «ايفنت فيزا» المخصصة للفعاليات الثقافية والاقتصادية والرياضية للسماح بالمشاركة للمهتمين بهذه المهرجانات وفق اطر محددة.

ومن المشاركين في الندوة كل من نائب رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر عبدالرحمن الخرافي، الذي تناول الدور المتنامي للمكاتب السياحية في مواكبة التوسع السياحي، ورئيس جمعية المهرجانات الكويتية د.طارق العبيد، ونائبه هاني الصدي الخبير في العقار السياحي، حيث تطرقا إلى أهمية المهرجانات والمنشآت في دعم الجذب السياحي المستدام. وقد ركزت الندوة على المحاور المتعلقة بمنصة «كويت فيزا»، والتسهيلات التشريعية، ودور الفعاليات والمهرجانات، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وانتهت بسلسلة توصيات استراتيجية قد تشكل خارطة طريق مستقبلية لتنمية السياحة في البلاد. وفيما يلي التفاصيل:









