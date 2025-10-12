أمير زكي ـ مبارك التنيب



واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الرامية الى تحقيق الضبط والربط والالتزام بقواعد السير تحت إشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس، وأسفرت الحملات التي نفذها رجال المرور في محافظات الكويت الست في الفترة من الرابع حتى العاشر من أكتوبر الجاري عن تحرير 36673 مخالفة مرورية متنوعة. وجاءت في مقدمة الادارات التي سجلت أكبر عدد من المخالفات الطرق السريعة حيث سجل رجال المرور نحو 6572 مخالفة، وتلاهم رجال مرور حولي بـ 6503 مخالفات ثم رجال مرور الفروانية بالمرتبة الثالثة بـ 5667 ثم رجال مرور الأحمدي بـ 5522 مخالفة. وكشفت الإحصائية التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها عن تعامل رجال المرور مع ١٦١٦ حادثا مروريا بواقع 234 حادثا خلف إصابات ووفيات و1382 حادثا اقتصرت الخسائر والاضرار على المادية فقط. كما أحال رجال المرور الأسبوع الماضي 49 مركبة و22 دراجة الى كراج حجز المركبات، كما أحالوا 59 مخالفا الى نظارة المرور، وألقوا القبض على 43 حدثا للقيادة من دون رخصة وكذلك العدد نفسه أي 43 شخصا مطلوبا لقضايا تغيب أو قضايا جنائية، كما ألقى رجال المرور القبض على 163 مخالفا لقانون الإقامة و6 اشخاص بحيازة مخدرات وشخصين بحالة غير طبيعية.