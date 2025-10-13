مبارك الخالدي



يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا لمساته الأخيرة اليوم تحضيرا لمواجهة منتخب المغرب للمحليين في السادسة مساء غد بتوقيت الكويت على ملعب العوير بنادي دبي، في ختام معسكره القصير المقام حاليا في دبي،. ومن المتوقع أن يختار سوزا التشكيلة المناسبة لمواجهة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية. وكان الأزرق قد خسر قبلها في طشقند من منتخب أوزبكستان 0-2.



وأجرى المنتخب عددا من الحصص التدريبية منذ وصوله إلى مدينة دبي تخللتها العديد من المحاضرات الفنية لترسيخ المفاهيم التي يسعى الجهاز الفني إلى غرسها في أذهان وعقليات اللاعبين وصولا إلى طريقة اللعب التي يفضلها الجهاز الفني في القادم من الاستحقاقات، وفي مقدمتها مواجهة منتخب موريتانيا 25 نوفمبر المقبل في الدوحة ضمن ملحق بطولة كأس العرب المقررة في قطر نهاية الشهر الجاري، حيث يلعب الأزرق في حال تجاوزه موريتانيا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر والأردن والإمارات.



ويتضمن برنامج إعداد الأزرق أيضا تجمعا آخر ينطلق 10 نوفمبر المقبل حتى 20 منه بالعاصمة المصرية القاهرة، ويخوض المنتخب خلاله مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخبي تنزانيا وغامبيا.