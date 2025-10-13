في مبادرة تجمع بين شغف الرياضة وروح المجتمع، تفخر ستاربكس في الكويت، التي تديرها مجموعة الشايع، بالإعلان عن رعايتها لجميع حكام كرة القدم البالغ عددهم 125 حكما المشاركين في موسم الاتحاد الكويتي لكرة القدم 2025/2026.



تتجاوز هذه الشراكة حدود الملاعب، إذ تجسد التزام ستاربكس برعاية المواهب المحلية، وتمكين المجتمعات المحلية، ودعم المبادرات التي تعزز روح الوحدة والنمو في الكويت. ومع ظهور شعار ستاربكس على قمصان الحكام خلال 882 مباراة، ستقف العلامة التجارية جنبا إلى جنب لدعم الرياضة الأكثر شعبية في البلاد، مجسدة قيم العدالة والإنصاف والنزاهة والعمل الجماعي.



وكجزء من هذا التعاون، ستدعم ستاربكس أيضا أكاديمية الحكام التابعة لاتحاد الكرة، وهي مبادرة تهدف إلى تدريب وتطوير مهارات الجيل القادم من الحكام في الكويت. وتمثل الأكاديمية استثمارا طويل الأمد يهدف لإضفاء الطابع المهني الاحترافي على هذه الرياضة، من خلال تمكين الحكام الشباب من المهارات والثقة اللازمة للحفاظ على أعلى معايير اللعبة.



وبهذه المناسبة، قال رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف: «نشكر مجموعة الشايع وستاربكس على الرعاية المميزة والتي بلا شك سيكون لها مردود إيجابي على الشباب الرياضي والحكام في المستقبل القريب». وأضاف: «يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة للارتقاء بمعايير كرة القدم في الكويت. الحكام هم الركيزة الأساسية للعب النظيف، ومن خلال شراكات كهذه، يمكننا أن نقدم لهم الدعم والتقدير والتدريب والموارد التي يستحقونها. إن التزام ستاربكس تجاه المجتمع، يعكس بشكل واضح الدور الإيجابي الذي يمكن للعلامات التجارية العالمية أن تلعبه في تمكين الرياضات المحلية ورعاية الأجيال القادمة».



من جهته، قال رئيس إدارة الأزياء في مجموعة الشايع، صالح الشايع: «كرة القدم في الكويت هي أكثر من مجرد رياضة - إنها شغف مشترك يجمع الناس معا. من خلال هذه الرعاية، نفخر بتكريم الحكام الذين يجسدون الانضباط والنزاهة والتفاني، وهي قيم تتماشى بشكل وثيق مع قيمنا. إن دعمنا لهم يعكس إيماننا بتأثير الرياضة الإيجابي في بناء مجتمعات أكثر قوة وترابطا».



وتابع: «التزامنا يتجاوز تقديم القهوة. نحن نرى أنفسنا جزءا من النسيج المجتمعي، سواء كان ذلك من خلال دعم تنمية الشباب، أو تمكين المواهب المحلية، أو توفير مساحات تجمع الناس معا. إن رعاية الحكام في كرة القدم الكويتية هي امتداد لهذا الالتزام».



ومنذ افتتاح أول مقهى لها في سوق شرق في عام 1999، كانت ستاربكس جزءا من المشهد الاجتماعي والثقافي المتطور في الكويت، حيث عززت لحظات التواصل والانتماء من خلال القهوة - وهو تقليد متجذر بعمق في الثقافة العربية. على مدى العقدين الماضيين، واصلت ستاربكس نموها جنبا إلى جنب مع المجتمع الكويتي، عبر مبادرات تمكن الشباب، وتحتفي بالمواهب المحلية، وتعزز الرفاه الاجتماعي.



وتأتي هذه الرعاية في أعقاب مبادرات حديثة أخرى أطلقتها مجموعة الشايع مؤخرا في إطار جهودها المجتمعية، بما في ذلك رعاية برنامج مكافآت أورا لدوري كرة القدم للشباب تحت 20 عاما، مما يعزز الرؤية المشتركة لمجموعة الشايع وستاربكس في دعم تنمية الشباب والرياضة في جميع أنحاء المنطقة.



ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد ستاربكس التزامها بدعم المجتمع الكويتي والاستثمار في مستقبل الرياضة المحلية. والوقوف إلى جانب الحكام الذين يضمنون العدالة والنزاهة في كل مباراة، تواصل ستاربكس الاحتفاء بروح الفريق والتفاني والقوة التي توحد عشاق كرة القدم.