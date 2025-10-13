هادي العنزي



حجز الكويت أولى بطاقات المباراة النهائية لكأس السوبر في كرة السلة بعد تغلبه على نظيره القرين 111-88 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم.



وينتظر الكويت الفائز من مواجهة القادسية وكاظمة التي انتهت في وقت متأخر مساء أمس، على لقب «كأس السوبر» الذي سيقام الأربعاء المقبل.



لم يجد «الأبيض»، بطل العرب في نسختها الـ 37، صعوبة تذكر في فرض ايقاعه على المباراة منذ بدايتها، بتنوع هجومه على «سلة» القرين، عبر التصويب المتقن



لـ «الثلاثيات»، والاختراق من مختلف الجهات، بواسطة حمد ومحمد عدنان، سهو السهو، تركي حمود، عمران جوهر، عزيز رمضان، فهد الظفيري، يوسف الحمدان وعلي الهدهود، بالإضافة إلى الأميركي جمال جونز، ومواطنه شارلي مور، فيما عانى فريق المدرب الوطني يحيى كليب في تسجيل «الثلاثيات»، ووجد مشقة كبيرة «تحت السلة»، لينتهي الربع الأول بتقدم «الأبيض» 27-17.



واصل فريق المدرب الصربي دوشان ستوجكوف أفضليته في الربع الثاني، فيما وجد «شباب القرين» صعوبة كبيرة في اختراق «دفاعات الأبيض»، رغم اجتهاد عادل السعيد، فيصل البحر، عبداللطيف الفرج، أحمد الفودري، طلال الخميس، والناشئ عبدالعزيز المطوع في تقديم أفضل ما لديهم، ليصل الفارق إلى 19 نقطة بنهاية النصف الأول من المباراة لمصلحة الكويت (55-36).



الفوارق كثيرة وكبيرة بين الكويت والقرين، سواء الفنية منها أو البدنية، فهناك فريق يلعب للظفر بجميع ألقاب الموسم الحالي المحلية والإقليمية والقارية، فيما يعمل الآخر على تطوير إمكانات لاعبيه الشباب للمنافسة في المواسم المقبلة، ولم يكن الربع الثالث بأفضل من سابقيه، بل وسع «الأبيض» الفارق في تحضير مبكر للمباراة النهائية الأربعاء، مواصلا تقدمه 89-65، وكذلك الحال في الربع الأخير من المواجهة، لتنتهي المواجهة بفوز مستحق لـ «الأبيض».