

أعدت وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار تقريرا حول أداء بورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية خلال شهر سبتمبر الماضي ومنذ بداية عام 2025، حيث أوضحت أن تداولات بورصة الكويت انتعشت خلال الشهر الماضي بدفع من قرار بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بـ 25 نقطة أساس، علاوة على السيولة المتدفقة إلى السوق والتي ارتفعت لنحو 2.3 مليار دينار ما دفع مؤشر السوق العام لتحقيق مكاسب شهرية نسبتها 3.49%، بينما ربح مؤشر السوق الأول الذي يضم الأسهم القيادية ما نسبته 3.13%.



واستحوذ السوق الأول على 56% من سيولة بورصة الكويت خلال الشهر، أما نسبة الـ 44% من السيولة فتوجهت إلى السوق الرئيسي الذي يضم الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم من حيث القيمة السوقية وساهمت في رفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 5.17% لترتفع مكاسب مؤشر السوق الرئيسي خلال أول 9 أشهر من السنة إلى 19.1%.



وبعد مكاسب شهر سبتمبر 2025، تعزز أداء بورصة الكويت خلال أول 9 أشهر من السنة، حيث حقق مؤشر السوق العام مكاسب نسبتها 19.47% وجاء هذا الأداء الإيجابي في بورصة الكويت نتيجة عدة عوامل، أبرزها تفاؤل المستثمرين باستمرار النتائج الإيجابية للشركات القيادية، خصوصا في قطاع البنوك الذي حقق صافي أرباح مجمعة بـ 882 مليون دينار، وبنسبة نمو 4.5% عن النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفع مؤشره منذ بداية السنة بنسبة 21%.



إضافة إلى التفاؤل بانتعاش المشهد الاقتصادي المحلي مدفوعا ببرامج وتوجهات الحكومة، ما عزز من توجه السيولة المحلية نحو الأسهم ذات الأساسيات الجيدة. وقد بلغت سيولة بورصة الكويت في أول 9 أشهر من السنة حوالي 19.4 مليار دينار مرتفعة بنسبة 100% عن الفترة ذاتها من عام 2024.



وأوضح التقرير أن بورصة الكويت سجلت قفزة في قيمتها السوقية منذ بداية العام الحالي بنحو 29.5 مليار دولار لتبلغ حوالي 173.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.



٭ تنويه: هذا المستند لا يشكل عرضا لبيع أو شراء أي أوراق مالية. ان ما حققته جميع مؤشرات بورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية من عائد تاريخي في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي.



٭ المصدر: الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية وبحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار.